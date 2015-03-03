港报社评：＂未来基金＂嫌过于拘谨，治本须靠人口老化政策线--明报3月3日

昨日公布的长远财政计划工作小组第二阶段报告，重点在于提出将约2,200亿元土地基金拨作＂未来基金＂，并每年把1/4至1/3盈余作为恒常注资。这突显了特区政府＂积谷防饥＂的考虑，以被动拘谨的防守性做法，面对10年后可能因为人口老化出现的结构性财政赤字。

从社会发展的轨迹观察，任何一个社会必然出现人口老化的走向，这是自然规律。然而，尽管人老了，社会却可永续长青，这就需要以新思维构想未来的发展空间，比如在财赤的因果之间调整根本政策，包括增加基建投资，开拓商机，着眼未来，甚至调整人口政策等主动积极措施。另一种做法则是在税务结构下工夫。

相对扩大税基增加收入，或是加大投资、推行新的人口政策等积极做法， ＂未来基金＂以钱赚钱其实是相当保守被动。工作小组提出的＂较高回报＂，是＂未来基金＂得以存在的目标，当中一半将投放外汇基金的＂长期增长组合＂。高回报必有高风险，工作小组建议＂未来基金＂一如外汇基金投资，受到现行外汇基金投资管理制度规范，亦受外汇基金谘询委员会监察。

由于＂未来基金＂一半资金将投放较高风险投资，我们认为，监察制度的透明度必须加大，谘询范畴宜增加专业人士。此外，投资须留意以下3 点：一、投资产品与香港经济周期的关系；二、投资切勿单一化，应注意分散投资；三、流动性。据工作小组称， ＂未来基金＂投资期10年，较诸现时外汇基金投资为长，且是当储备降至大约6个月政府开支时，才会考虑动用＂未来基金＂，某程度有如强积金锁死大笔资金。因此，投资的考虑及决定，以及投资期间的财务报表，俱须具高透明度，以向纳税人负责。

工作小组强调同心协力，严守财政纪律，避免结构性赤字，这3点相信社会都会同意。然而，必须指出的是，量入为出、审慎理财绝不为过，《基本法》亦有强调；但是，面对人口老化，特区政府予人印象是将财政收入拨交各类基金，压缩公共开支。若然如此，经济发展步伐定会拖慢，如此应对之道，显得保守被动。面对人口老化这个大问题，特区政府似乎是一时间拿不出具体政策回应，某些措施或者可以过渡于一时，但长远而言，缺乏通盘考虑，坐食山崩，绝非好事。(A04)