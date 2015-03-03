港报社评：增储备实力，御未来风雨--星岛日报3月3日

政府专家小组公布未来基金的具体构思安排。人口老化产生结构性财赤阴影，政制民主化又会进一步增加政府开支压力，香港需要保持高度财政纪律，居安思危，累积储备应付将来财困需要。

财政司司长曾俊华在去年的预算案中提出设立未来基金的构思，把土地基金和每年部分盈余拨入未来基金，以应付日后基建等方面的需要。由他委任的长远财政计画工作小组，昨日勾勒出较具体的基金轮廓，除了把2,000多亿元土地基金拨进未来基金，每年会按情况把1/3到1/4的盈余拨进去，以10年为投资期准则，部分会投资在风险及回报较高的项目。

现时财政储备8,000多亿港元，可以应付23个月的政府开支。构思是日后储备缩减至只能够应付政府半年开支时，就要启动预警机制，到发债和出售政府资产都不足以应付开支，在很紧逼的情况下才会动用基金解困。

回归以来，香港政府经常开支增加了1倍多，经济增长却只升了大约70%，通常政府收入与名义经济增长同步。随着人口老化，曾俊华预计3年后香港政府收入就会跟随劳动人口转升为跌，10年后可能出现长期入不敷支的结构性财赤。趁未来几年政府还有财政盈余，宜增加储备来确保日后财政稳健。

虽然官员昨日否认未来基金之设是为了＂锁住一笔钱＂，但是，未来基金设定的机制和运用规限，客观效果确有助降低政府即赚即大洒金钱的能力。

数千亿元的储备，看似很多，但是在困难日子可以消耗得很快。亚洲金融风暴后，香港连年财赤，储备结余一度比回归时少了1,700亿元。香港遭受过国际大鳄冲击，也看到欧债危机如何肆虐，金融不稳直接影响到民生，因此必须保留健康财政状况来扞卫金融稳定，以免钱到危时方恨少。(A04)