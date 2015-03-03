港报社评：增储备实力，御未来风雨--星岛日报3月3日

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
政府专家小组公布未来基金的具体构思安排。人口老化产生结构性财赤阴影，政制民主化又会进一步增加政府开支压力，香港需要保持高度财政纪律，居安思危，累积储备应付将来财困需要。
财政司司长曾俊华在去年的预算案中提出设立未来基金的构思，把土地基金和每年部分盈余拨入未来基金，以应付日后基建等方面的需要。由他委任的长远财政计画工作小组，昨日勾勒出较具体的基金轮廓，除了把2,000多亿元土地基金拨进未来基金，每年会按情况把1/3到1/4的盈余拨进去，以10年为投资期准则，部分会投资在风险及回报较高的项目。
现时财政储备8,000多亿港元，可以应付23个月的政府开支。构思是日后储备缩减至只能够应付政府半年开支时，就要启动预警机制，到发债和出售政府资产都不足以应付开支，在很紧逼的情况下才会动用基金解困。
回归以来，香港政府经常开支增加了1倍多，经济增长却只升了大约70%，通常政府收入与名义经济增长同步。随着人口老化，曾俊华预计3年后香港政府收入就会跟随劳动人口转升为跌，10年后可能出现长期入不敷支的结构性财赤。趁未来几年政府还有财政盈余，宜增加储备来确保日后财政稳健。
虽然官员昨日否认未来基金之设是为了＂锁住一笔钱＂，但是，未来基金设定的机制和运用规限，客观效果确有助降低政府即赚即大洒金钱的能力。
数千亿元的储备，看似很多，但是在困难日子可以消耗得很快。亚洲金融风暴后，香港连年财赤，储备结余一度比回归时少了1,700亿元。香港遭受过国际大鳄冲击，也看到欧债危机如何肆虐，金融不稳直接影响到民生，因此必须保留健康财政状况来扞卫金融稳定，以免钱到危时方恨少。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9