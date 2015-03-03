港报社评：以美食车为契机，适量重发小贩牌--信报3月3日

撇开《财政预算案》缺乏前瞻性的规划不谈，财政司司长曾俊华算得上是本地的一株「官场奇葩」。奇葩的一奇技是新瓶旧酒稍加包装，说要引入外国盛行的美食车（Food Truck），随即化腐朽为神奇，掀起一片讨论热潮。

商务及经济发展局局长苏锦梁表示，欢迎引入外国美食车，但由于现时的食物制造厂牌照（只准提供外卖的食肆所领的牌照）规定要在固定地点营运，未能适用于流动美食车，因此在推出初期，流动美食车不能流动，当实行一段时间及修订法例后，才开放其流动性。

此外，食物及卫生局局长高永文昨日在立法会就未来小贩政策提出建议，包括考虑签发新的大牌档及固定摊位小贩牌照，将出租率低的公众街市改建成熟食中心，设立地区主导的露天小贩市场和夜市，改善现有小贩区的营运环境。高永文指出，小贩政策应由地区主导，由下而上，需要地区人士支持。高局长又说，留意到社会上对小贩摆卖有不同观点，特别在农历新年前后，对某些地方的摆卖活动存在两派不同意见，诉求强烈。至于《财政预算案》提出发展露天食肆和美食车，食物及卫生局会全面配合，为发牌事宜提供协助。

我们相信，只要不是胡乱滥发，适量重发小贩牌一方面能够发展出＂非正规经济＂，有利于基层市民自力更生，另方面则像曾俊华倡导的美食车理念，为旅游业增加具香港特色的吸引力。

诚然，小贩有机会衍生阻街与卫生的烦恼，但只要执法者监管得宜，实在看不出为何有削足适履的必要。街上的小贩要是全然消失了，余下的仅是千篇一律的商场，冷冰冰的倒模石屎森林势必更加索然无味。(A02)