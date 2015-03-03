港报社评：以美食车为契机，适量重发小贩牌--信报3月3日

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
撇开《财政预算案》缺乏前瞻性的规划不谈，财政司司长曾俊华算得上是本地的一株「官场奇葩」。奇葩的一奇技是新瓶旧酒稍加包装，说要引入外国盛行的美食车（Food Truck），随即化腐朽为神奇，掀起一片讨论热潮。
商务及经济发展局局长苏锦梁表示，欢迎引入外国美食车，但由于现时的食物制造厂牌照（只准提供外卖的食肆所领的牌照）规定要在固定地点营运，未能适用于流动美食车，因此在推出初期，流动美食车不能流动，当实行一段时间及修订法例后，才开放其流动性。
此外，食物及卫生局局长高永文昨日在立法会就未来小贩政策提出建议，包括考虑签发新的大牌档及固定摊位小贩牌照，将出租率低的公众街市改建成熟食中心，设立地区主导的露天小贩市场和夜市，改善现有小贩区的营运环境。高永文指出，小贩政策应由地区主导，由下而上，需要地区人士支持。高局长又说，留意到社会上对小贩摆卖有不同观点，特别在农历新年前后，对某些地方的摆卖活动存在两派不同意见，诉求强烈。至于《财政预算案》提出发展露天食肆和美食车，食物及卫生局会全面配合，为发牌事宜提供协助。
我们相信，只要不是胡乱滥发，适量重发小贩牌一方面能够发展出＂非正规经济＂，有利于基层市民自力更生，另方面则像曾俊华倡导的美食车理念，为旅游业增加具香港特色的吸引力。
诚然，小贩有机会衍生阻街与卫生的烦恼，但只要执法者监管得宜，实在看不出为何有削足适履的必要。街上的小贩要是全然消失了，余下的仅是千篇一律的商场，冷冰冰的倒模石屎森林势必更加索然无味。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9