港报社评：＂未来基金＂投资，讲守更要讲攻--经济日报3月3日

长远财政计划工作小组昨提＂未来基金＂具体建议，应付10年后或现的结构性财赤。港府未雨绸缪没错，但更关键是不止防守地投资资产博回报，而是进取投资于提高香港竞争力。

财政司长曾俊华上周在预算案中提及要适时储蓄，期望今年落实＂未来基金＂以储起盈余，应付因人口老化等令港府10年后或出现的结构性财赤。由财政司长委任的长远财政计划工作小组昨公开研究报告，建议港府将2,000亿元土地基金转为＂未来基金＂，仍列为财政储备一部分，其间每年再把1/4以至1/3财政盈余拨入基金，由外汇基金投资争取可观回报，10年后应付财赤。

港府预见财困而未雨绸缪，是应有之义，总胜有盈余便不断派糖，惟＂未来基金＂势掀争议，关键是纯粹投资于资产包括境外资产，以积谷防饥，还是投资于香港，提升生产力与竞争力，才是为港人更好地投资未来呢？

其实从上周公布的预算案，已可见答案。去年财政盈余若计及早前拨作房屋储备金的270亿元，合计是去年初估计的91亿元的10倍，达908亿元。如此巨额盈余是来自香港经济有超强劲表现、市民薪金快步上升吗？

去年香港实质GDP仅增长2.3%，人均GDP增长更只得1.5%，巨额财政盈余主因是资产价格尤其楼价大升，故被外界形容风光背后，实质是泡沫盈余。

不论是从财政，抑或香港经济与未来民生的角度，香港现时最需要的，绝不只是将资金通过＂未来基金＂，投资境外谋求回报，而是要将港人的血汗钱投资于香港，包括推动创新科技等，建立新的经济引擎，并设法吸引境外人才来港，弥补下跌的劳动人口等，为香港未来创富；只要经济好，库房收入自水涨船高。对此，今年的施政报告与预算案不是没有提及，但缺乏远景、蓝图与具体有力的落实方案与措施。

长远财政计划工作小组建议可将＂未来基金＂一半资金，投进外汇基金中一个过去五年平均年回报率达16%的组合，如此出色表现在未来10年能否重演固值担心，但在储起部分盈余外，真正重要的其实是善用资金，创造香港经济的未来。(A07)