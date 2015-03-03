港报社评：任命创科顾问，彰显发展决心--文汇报3月3日

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
行政长官梁振英昨日宣布，改组创新科技委员会，由理工大学前副校长杨伟雄担任主席，同时委任他为行政长官创新及科技顾问和行政会议非官守议员。梁特首委任创新科技委员会主席及行政长官创新及科技顾问，是及早启动＂应变＂之举，显示特区政府矢志推动创新科技的决心。
香港在发展创新科技方面已晚于周边地区，是时候急起直追。特区政府正是意识到发展创新科技的迫切性，两次向立法会提出成立创新及科技局，但在反对派议员＂拉布＂阻延下，成立新局的建议始终未能获财务委员会拨款，成局功亏一篑。
梁特首委任创新科技委员会主席及行政长官创新及科技顾问，反映特区政府不因阻挠而气馁，而是有决心和魄力突破困局，闯出一条生路。
是次被赋予重任的杨伟雄具有丰富学术经验，熟悉国际市场运作，了解两岸三地情况，是创新科技局局长的不二人选。在现时创新科技局未能成立的情况下，先借助杨伟雄的能力、视野和人脉，向特首及特区政府就创新及科技的发展建言献策，弥补目前的不足之处，推动香港创新科技的＂官产学研＂共同发展。有关的任命获得香港各界的肯定和欢迎。
要整合分散政府各部门的创科机构，制订全面的创科政策，动用必要的人力物力，推动创科产业稳步发展，最彻底的办法，还是成立创新及科技局来统筹。梁振英也表示，政府将会第三次向立法会提出申请。成立创新及科技局，是关乎提升香港竞争力、为青年人提供更广阔创业和就业机会的大问题，立法会议员应以大局为重，切勿再拉布狙击，令香港一再错失发展的机遇。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9