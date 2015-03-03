港报社评：任命创科顾问，彰显发展决心--文汇报3月3日

行政长官梁振英昨日宣布，改组创新科技委员会，由理工大学前副校长杨伟雄担任主席，同时委任他为行政长官创新及科技顾问和行政会议非官守议员。梁特首委任创新科技委员会主席及行政长官创新及科技顾问，是及早启动＂应变＂之举，显示特区政府矢志推动创新科技的决心。

香港在发展创新科技方面已晚于周边地区，是时候急起直追。特区政府正是意识到发展创新科技的迫切性，两次向立法会提出成立创新及科技局，但在反对派议员＂拉布＂阻延下，成立新局的建议始终未能获财务委员会拨款，成局功亏一篑。

梁特首委任创新科技委员会主席及行政长官创新及科技顾问，反映特区政府不因阻挠而气馁，而是有决心和魄力突破困局，闯出一条生路。

是次被赋予重任的杨伟雄具有丰富学术经验，熟悉国际市场运作，了解两岸三地情况，是创新科技局局长的不二人选。在现时创新科技局未能成立的情况下，先借助杨伟雄的能力、视野和人脉，向特首及特区政府就创新及科技的发展建言献策，弥补目前的不足之处，推动香港创新科技的＂官产学研＂共同发展。有关的任命获得香港各界的肯定和欢迎。

要整合分散政府各部门的创科机构，制订全面的创科政策，动用必要的人力物力，推动创科产业稳步发展，最彻底的办法，还是成立创新及科技局来统筹。梁振英也表示，政府将会第三次向立法会提出申请。成立创新及科技局，是关乎提升香港竞争力、为青年人提供更广阔创业和就业机会的大问题，立法会议员应以大局为重，切勿再拉布狙击，令香港一再错失发展的机遇。(A05)