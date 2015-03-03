新债招标：中国国开行一年债收益率3.5064%，三年3.6288%--业内人士

路透上海3月3日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.5064%，同时招标增发的三年和五年债结果分别为3.6288%和3.7337%。

上述三期债的投标倍数分别为4.38倍、2.52倍和2.19倍。

另外，国开行今日还有七年和10年两期固息债，将于北京时间11:10结束招标。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.6483%、3.6422%、3.6905%、3.7949%和3.6949%。

上述五期债为该行2015年第1-5期金融债增发品种，票面利率依次为3.64%、3.85%、3.76%、3.86%及3.81%。具体发行条款如下：

2015第1-5期增发债

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发行上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：90亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 均采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 3月5日

起息日 3年：1月8日；1/5/7/10年：2月5日

分销期 3/4-3/5

上市日 1年：3月9日；3/5/7/10年：3月11日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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