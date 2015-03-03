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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 09:28 BJT

****《港报快速浏览》--3月3日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------－
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评---------------------------------
 港报社评：＂未来基金＂嫌过于拘谨，治本须靠人口老化政策线              
 --明报                                                    
 港报社评：增储备实力，御未来风雨--星岛日报                            
 港报社评：以美食车为契机，适量重发小贩牌--信报                        
 港报社评：＂未来基金＂投资，讲守更要讲攻--经济日报                    
 港报社评：任命创科顾问，彰显发展决心--文汇报                          
 
 ---------------------------------财经评论-------------------------------
 港报财经评论：中资股绩前宜减仓避险--信报                              
 港报财经评论：政策延续性强，捧燃气非银金融--经济日报                  
 
 -----------------------------------其他----------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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