芝加哥期市：美国小麦期货小升，上日因需求不佳而大跌

美国大平原和中西部地区近期降雪，为主要种植区处于冬眠期的作物提供了保护层，这 平息了对作物冻害的担忧，并促使一些投资者削减风险溢价。天气预报称将有更多降雪，可 进一步改善土壤墒情。 根据堪萨斯州周一的作物报告，由于2月气温较低，该州硬红冬麦作物的优良率下滑， 但总体上仍状况良好。 巴西卡车司机周一继续抗议活动，但道路堵塞情况好转。 美国农业部报告称，最新一周出口检验的美国大豆降至635,164吨，低于预估的750,000 -950,000吨。 --------------------------------0141GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 500.75 0.75 +0.15% +0.05% 516.83 43 CBOT玉米 389.50 1.50 +0.39% +0.19% 391.63 43 CBOT大豆 1015.00 1.25 +0.12% -1.12% 990.15 55 CBOT稻米 $10.75 -$0.05 -0.46% +0.84% $10.93 48 美国原油 $49.89 $0.30 +0.60% +0.26% $49.26 50 汇率 欧元/美元 $1.118 -$0.001 -0.09% -0.12% 美元/澳元 0.776 -0.005 -0.61% -0.49% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/王兴亚；审校 李婷仪/郑茵)