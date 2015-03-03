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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 09:51 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货小升，上日因需求不佳而大跌

美国大平原和中西部地区近期降雪，为主要种植区处于冬眠期的作物提供了保护层，这
平息了对作物冻害的担忧，并促使一些投资者削减风险溢价。天气预报称将有更多降雪，可
进一步改善土壤墒情。
    
    根据堪萨斯州周一的作物报告，由于2月气温较低，该州硬红冬麦作物的优良率下滑，
但总体上仍状况良好。
    
    巴西卡车司机周一继续抗议活动，但道路堵塞情况好转。
    
    美国农业部报告称，最新一周出口检验的美国大豆降至635,164吨，低于预估的750,000
-950,000吨。 
    
       --------------------------------0141GMT-----------------------
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           500.75     0.75  +0.15%    +0.05%     516.83   43
    CBOT玉米           389.50     1.50  +0.39%    +0.19%     391.63   43
    CBOT大豆          1015.00     1.25  +0.12%    -1.12%     990.15   55
    CBOT稻米           $10.75   -$0.05  -0.46%    +0.84%     $10.93   48
    美国原油           $49.89    $0.30  +0.60%    +0.26%     $49.26   50
    汇率
    欧元/美元          $1.118  -$0.001  -0.09%    -0.12%
    美元/澳元           0.776   -0.005  -0.61%    -0.49%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>    

 (编译 戴素萍/王兴亚；审校 李婷仪/郑茵)
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