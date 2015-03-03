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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 10:06 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币盘初持强，外资仍续汇入

(新增交易员说法及报价)

路透台北3月3日 - 台币兑美元 周二早盘一度升值逾2角，惟幅度随后收敛。汇银人士表示，因外资汇入款尚未全部转换成台币，一早外资保管行继续卖出美元；不过股市偏弱且亚币未同步转强，无法给予台币有力支撑，实质价位未脱上日区间。

汇银人士认为，国际油价走低，令进口商的美元需求大量减少，再加上央行并未刻意阻升，只要外资有资金汇入，就会带动台币表现偏强。

〞(台币)强得莫名其妙，不过国际美元这样走，央行让台币升破31.300的机会不高。〞一位银行交易主管说。

另一外商银行交易主管认为，今日股市表现偏弱，待早盘外资汇入告一段落后，实质价位搞不好会回测31.450。

保德信投信昨日指出，累积一个月以来，台股吸金已达32.0亿美元，居亚洲之冠。上周外资流入台股11.3亿美元，仅次于日本。

本地时间09:55，台湾加权股价指数 跌0.26%，报9,576.64点。

市场人士预估，今日台币将在31.350-31.500间交投。早盘台币主要交易区间落在31.365-31.418；上交易日区间则在31.332-31.517。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币溢价幅度收敛。一个月远汇报价 暂在31.440/31.455左右，上日纽约盘收在31.480。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.350-31.500

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