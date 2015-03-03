更新版 1-台湾汇市：台币盘初持强，外资仍续汇入

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
(新增交易员说法及报价)
路透台北3月3日 - 台币兑美元 周二早盘一度升值逾2角，惟幅度随后收敛。汇银人士表示，因外资汇入款尚未全部转换成台币，一早外资保管行继续卖出美元；不过股市偏弱且亚币未同步转强，无法给予台币有力支撑，实质价位未脱上日区间。
汇银人士认为，国际油价走低，令进口商的美元需求大量减少，再加上央行并未刻意阻升，只要外资有资金汇入，就会带动台币表现偏强。
〞(台币)强得莫名其妙，不过国际美元这样走，央行让台币升破31.300的机会不高。〞一位银行交易主管说。
另一外商银行交易主管认为，今日股市表现偏弱，待早盘外资汇入告一段落后，实质价位搞不好会回测31.450。
保德信投信昨日指出，累积一个月以来，台股吸金已达32.0亿美元，居亚洲之冠。上周外资流入台股11.3亿美元，仅次于日本。
本地时间09:55，台湾加权股价指数 跌0.26%，报9,576.64点。
市场人士预估，今日台币将在31.350-31.500间交投。早盘台币主要交易区间落在31.365-31.418；上交易日区间则在31.332-31.517。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币溢价幅度收敛。一个月远汇报价 暂在31.440/31.455左右，上日纽约盘收在31.480。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.350-31.500
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元全线上扬，澳元因降息风险走势堪忧
--表格：韩国2月CPI较上年同期上升0.5%，创1999年中以来最低升幅 (完) (记者 董永年; 审校)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9