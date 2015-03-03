更新版 1-中国公开市场：降息后七天逆回购利率小降，规模逊预期多管齐下猜测浓

* 降息后七天逆回购利率小降10bp

* 流动性仍较紧张，350亿元规模逊预期

* 市场猜测央行可能会辅以SLO等私下放水 (新增市场评论及更多细节)

路透上海3月3日 - 中国央行降息后周二首次公开市场操作，七天期逆回购利率小降10个基点(bp)至3.75%，较二级市场水平低近百基点；而仅350亿元人民币的操作规模，则明显逊于预期。

业内人士称，春节后资金面未能如期放松，加之本周到期资金回笼压力大，不排除央行在公开操作的同时，辅以SLO(短期流动性调节工具)等其他手段稳定流动性的可能。

上海一银行交易员表示，市场对今日逆回购规模略感失望，“私底下放吧，估计搞点SLO什么的。”

央行稍早进行了350亿元七天期逆回购操作，中标利率3.75%。1月下旬逆回购重启以来进行的同期限操作，此前利率维持在3.85%。

据路透统计，本周公开市场有2,200亿元逆回购到期回笼资金，同时周四还有600亿元的国库现金定期存款到期，也将收回等量流动性。

对于仅降了10个bp的逆回购利率，交易员认为该结果尚在可接受范围内。因降息过后，逆回购利率不跟随下行难以解释；但若幅度太大，又会加深与二级市场同期限资金价格差。

银行间资金市场七天期回购加权利率 最新报在4.68%，高出今日逆回购利率逾90个bp。

当然也有交易员指出，不排除待到合适时机，后续公开市场操作逆回购利率续跌可能，以体现引导市场利率下行意图。

上周四央行公开市场进行了380亿元逆回购操作，期限14天，当周净回笼1,420亿元，为近五个月来首次单周净回笼。 而上周末中国央行时隔三个月再次降息。

春节假期刚结束不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 350

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 2,200

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