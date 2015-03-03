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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 10:25 BJT

金属期市：伦铜回落，因预期美国将升息

对于竞争者删减矿场与项目成本，以因应铜价大跌的影响，铜矿商KGHM 国际业务主管表示，KGHM无意跟进，因该公司预期铜价将很快反弹。

一名政府官员表示，纽蒙特矿业(Newmont Mining) 的印尼铜矿出口许可将在3月19日之后失效，除非该公司与美国自由港麦克默伦铜金矿公司 达成协议，投资后者规划的铜精炼厂。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 张荻)
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