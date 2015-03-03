路透调查：最准预测者称，英国通胀回升速度之快可能令人意外

标题新闻：欧洲央行管委连恩称欧元区经济仍面临风险，但风险正在减弱
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路透3月2日 - 路透2014年英国经济数据调查中预测最精准的分析师认为，如果经济加速成长，英国通胀率反弹之快可能将大大超过很多人的预期。
意大利裕信银行(UniCredit)分析师Daniel Vernazza表示，若果真如此，英国央行可能会较多数人目前的预期更早升息。在对一系列经济数据做出预估的大约40位分析师中，Vernazza的预测最为准确。
英国利率水平自金融危机以来一直处于0.5%的历史低位；英国央行总裁卡尼上周还提出进一步降息的可能，前提是通胀率长期疲软。
但Vernazza称，今年英国经济可能将实现强劲成长，年底前通胀率也将开始迅速升至略低于1%的水平，这与最新的路透长期经济调查结果相近。
“过去一年几乎所有总体通胀率的下降，都可归因于食品和能源价格的下跌，”Vernazza表示。
“但到今年年底，油价对物价同比涨幅的影响将开始急剧减弱，再加上闲置产能减少后国内产生的通胀压力日益加大，2016年通胀率可能将超过英国央行2%的目标。”
“我们预计英国央行将于今年8月首次升息，比金融市场反映的预期时间提前大约六个月。”(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。