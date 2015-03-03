日本股市：获利了结打压日经指数下滑，夏普重挫

日经指数 盘初时游走于平盘上下，早盘中段下跌0.3%至18,77 5.73点，但仍接近15年高点。 另一方面，日经期指 在14天内首见下跌，暗示在近期大涨之 后可能出现获利了结。 半导体设备商等科技股表现优于大盘。隔夜Nasdaq指数自2000年网路 泡沫以来首度收高于5,000点之上。 但部分银行遭券商调降评级之后股价下滑。77 Bank Ltd 跌 1.1%，Chiba Bank Ltd 跌1.2%，此前中信里昂证券(CLSA)将他 们的评级从“买进”降至“表现逊于大盘”，并称在近期大涨之后需注意 银行板块，还称有些银行股股价已接近其目标价。 东证股价指数 持平在1,524.76点。JPX日经400指数<.JPXNK40 0>涨0.1%至13,848.27点。(完)