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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 10:29 BJT

日本股市：获利了结打压日经指数下滑，夏普重挫

日经指数 盘初时游走于平盘上下，早盘中段下跌0.3%至18,77
5.73点，但仍接近15年高点。
    
    另一方面，日经期指 在14天内首见下跌，暗示在近期大涨之
后可能出现获利了结。
    
    半导体设备商等科技股表现优于大盘。隔夜Nasdaq指数自2000年网路
泡沫以来首度收高于5,000点之上。    
    
    但部分银行遭券商调降评级之后股价下滑。77 Bank Ltd 跌
1.1%，Chiba Bank Ltd 跌1.2%，此前中信里昂证券(CLSA)将他
们的评级从“买进”降至“表现逊于大盘”，并称在近期大涨之后需注意
银行板块，还称有些银行股股价已接近其目标价。
    
    东证股价指数 持平在1,524.76点。JPX日经400指数<.JPXNK40
0>涨0.1%至13,848.27点。(完)
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