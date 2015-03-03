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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 10:20 BJT

韩国股市：早盘回吐涨幅接近持平，投资者了结获利

路透首尔3月3日 - 韩国股市周二早盘回吐涨幅接近持平，投资者在
主要股指处于五个月高点附近之际了结获利。
    
    0145GMT，综合股价指数(KOSPI) 微涨0.06%，报1,997.91点
。
    
    “整体人气仍然正面，尽管在重要的心理关口2,000点出现获利了结
，”IBK Securities的市场分析师Kim Jung Hyun表示。
    
    汽车股领涨。现代汽车 上扬3.4%，现代摩比斯<012330.K
S>劲升4%，受逢低买盘提振。
    
    外资到早盘末段买超850亿韩元(7,720万美元)韩股，过去六个交易日
累计买超8,661亿韩元。
    
    韩国2月通胀年率降至16年低位，因最近全球油价崩跌拖累消费物价
，这助长了韩国再次降息以抵御通缩的预期。
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