韩国股市：早盘回吐涨幅接近持平，投资者了结获利

路透首尔3月3日 - 韩国股市周二早盘回吐涨幅接近持平，投资者在 主要股指处于五个月高点附近之际了结获利。 0145GMT，综合股价指数(KOSPI) 微涨0.06%，报1,997.91点 。 “整体人气仍然正面，尽管在重要的心理关口2,000点出现获利了结 ，”IBK Securities的市场分析师Kim Jung Hyun表示。 汽车股领涨。现代汽车 上扬3.4%，现代摩比斯<012330.K S>劲升4%，受逢低买盘提振。 外资到早盘末段买超850亿韩元(7,720万美元)韩股，过去六个交易日 累计买超8,661亿韩元。 韩国2月通胀年率降至16年低位，因最近全球油价崩跌拖累消费物价 ，这助长了韩国再次降息以抵御通缩的预期。