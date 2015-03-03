《路透晚报》--3月3日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：获利了结卖压拖累日经指数收低，求援消息利空重创夏普

日本股市日经指数周二震荡收跌，投资人对近期涨势了结获利，夏普股价重挫，因有报导称，夏普预期今年亏损将扩大，正在计划向主要债权银行求援。日经指数收低0.1%，至18,815.16，中止连三涨。东证股价指数收高0.1%，至1,526.83点。

--中国股市：沪综指收低逾2%创一个月最大跌幅，新股发行施压资金面

中国股市沪综指收挫逾2%，创下一个月最大单日跌幅。分析师指出，降息利好兑现并未能激励增量资金加快入市，而新一批新股启动发行程序又令短期资金面压力陡增，以金融股为代表的权重股抛压沉重，股指午后加速下滑。沪综指收报3,263.05点，大跌73.23点或2.2%。

--香港股市：回吐稍早涨幅收低，受内地股市下跌拖累

港股回吐稍早涨幅，终场收低，因中国内地股市下跌，盖过隔夜美国强势最初带动的乐观情绪。中资银行股也下跌。恒生指数跌0.7%至24,702.78点，恒生国企指数跌2.2%至11,945.25点。

--汇市：美元指数由11年高点回落，因日本政府顾问讲话打击美元

美元指数由11年高点回落，因为兑日圆下跌。此前日本首相安倍晋三的一名经济顾问表示，美元难以持续上涨。日本内阁官房参赞本田悦朗对华尔街日报表示，美元兑日圆汇率可能处在“乐见区间的上档”，其言论也令该货币对承压。0840GMT，美元指数报95.391，日内微跌0.07%，稍早曾攀升至95.516，为2003年9月以来最高；美元/日圆下跌0.29%，报119.77；澳元/美元则上涨0.68%至0.7818。

--国际油市：油价追随亚股走坚之势持稳，但供应过剩问题依然堪虑

油价持稳，追随亚洲市场的走坚之势，美国活跃钻机数继续减少亦提供油价支撑，但分析师警告称油市依然处于供应过剩的状态。0807 GMT，近月布兰特原油期货上涨0.53美元至60.07美元，但远低于日高60.74美元。美国原油期货升0.41美元，报50.01美元。

--全球金市：金价扳回跌幅并小涨，但涨幅受到美国升息前景的限制

金价小幅上扬，从稍早跌势中反弹，受美元指数脱离11年高点推动。但美国升息预期限制了金价涨幅，使其守在周一所及两周高位下方。0827GMT，现货金涨微升至每盎司1,207.50美元，稍早一度下挫近1%至日低1,194.90美元。

--金属期市：伦铜下滑，受美联储升息预期影响

伦敦期铜从上日触及的七周高位回落，因有关美国加息的预期推升美元，平抑大宗商品价格。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报5,874.50美元。上海期货交易所5月期铜合约下滑0.7%报每吨42,540元人民币。