《路透晚报》--3月3日日间新闻摘要（国际版）

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
[市场摘要]
--日本股市：获利了结卖压拖累日经指数收低，求援消息利空重创夏普
日本股市日经指数周二震荡收跌，投资人对近期涨势了结获利，夏普股价重挫，因有报导称，夏普预期今年亏损将扩大，正在计划向主要债权银行求援。日经指数收低0.1%，至18,815.16，中止连三涨。东证股价指数收高0.1%，至1,526.83点。
--中国股市：沪综指收低逾2%创一个月最大跌幅，新股发行施压资金面
中国股市沪综指收挫逾2%，创下一个月最大单日跌幅。分析师指出，降息利好兑现并未能激励增量资金加快入市，而新一批新股启动发行程序又令短期资金面压力陡增，以金融股为代表的权重股抛压沉重，股指午后加速下滑。沪综指收报3,263.05点，大跌73.23点或2.2%。
--香港股市：回吐稍早涨幅收低，受内地股市下跌拖累
港股回吐稍早涨幅，终场收低，因中国内地股市下跌，盖过隔夜美国强势最初带动的乐观情绪。中资银行股也下跌。恒生指数跌0.7%至24,702.78点，恒生国企指数跌2.2%至11,945.25点。
--汇市：美元指数由11年高点回落，因日本政府顾问讲话打击美元
美元指数由11年高点回落，因为兑日圆下跌。此前日本首相安倍晋三的一名经济顾问表示，美元难以持续上涨。日本内阁官房参赞本田悦朗对华尔街日报表示，美元兑日圆汇率可能处在“乐见区间的上档”，其言论也令该货币对承压。0840GMT，美元指数报95.391，日内微跌0.07%，稍早曾攀升至95.516，为2003年9月以来最高；美元/日圆下跌0.29%，报119.77；澳元/美元则上涨0.68%至0.7818。
--国际油市：油价追随亚股走坚之势持稳，但供应过剩问题依然堪虑
油价持稳，追随亚洲市场的走坚之势，美国活跃钻机数继续减少亦提供油价支撑，但分析师警告称油市依然处于供应过剩的状态。0807 GMT，近月布兰特原油期货上涨0.53美元至60.07美元，但远低于日高60.74美元。美国原油期货升0.41美元，报50.01美元。
--全球金市：金价扳回跌幅并小涨，但涨幅受到美国升息前景的限制
金价小幅上扬，从稍早跌势中反弹，受美元指数脱离11年高点推动。但美国升息预期限制了金价涨幅，使其守在周一所及两周高位下方。0827GMT，现货金涨微升至每盎司1,207.50美元，稍早一度下挫近1%至日低1,194.90美元。
--金属期市：伦铜下滑，受美联储升息预期影响
伦敦期铜从上日触及的七周高位回落，因有关美国加息的预期推升美元，平抑大宗商品价格。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报5,874.50美元。上海期货交易所5月期铜合约下滑0.7%报每吨42,540元人民币。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张若琪 审校 蔡美珍)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9