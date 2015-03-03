香港个股：瑞安建业出售水泥合营股权予拉法基，作价25.53亿港元

路透香港3月3日 - 拟将主业重新放于建筑的瑞安建业 周二宣布，拟以现金代价约25.53亿港元，出售其于拉法基瑞安水泥的45%股权权予合营伙伴法国建筑材料商--拉法基（Lafarge） 。

瑞安建业数年前已有淡出水泥业的计划，因当时公司拟转型内地房地产。但其后公司决定再将业务重点转回建筑业，除出售水泥资产外，公司亦将继续进行房地产资产变现计划。

公司的声明称，出售拉法基瑞安水泥将受拉法基与瑞士水泥商Holcim 成功完成合并的条件所规限。拉法基与Holcim的合并料于今年上半年完成。

拉法基瑞安水泥主要于中国西南地区从事水泥生产及分销业务，去年底其总年产量约3,200万吨水泥。该公司并持有四川双马水泥股份有限公司 约69.3%的权益。

完成后，拉法基将全资持有拉法基瑞安水泥。

瑞安建业预期，出售拉法基瑞安水泥权益将录得收益约1.03亿港元，公司拟将出售所得资金用以减少银行贷款并作一般营运资金用途。

瑞安建业股份今天暂停买卖，周一收报6.95港元。（完）

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