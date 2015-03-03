香港个股：瑞安建业出售水泥合营股权予拉法基，作价25.53亿港元

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透香港3月3日 - 拟将主业重新放于建筑的瑞安建业 周二宣布，拟以现金代价约25.53亿港元，出售其于拉法基瑞安水泥的45%股权权予合营伙伴法国建筑材料商--拉法基（Lafarge） 。
瑞安建业数年前已有淡出水泥业的计划，因当时公司拟转型内地房地产。但其后公司决定再将业务重点转回建筑业，除出售水泥资产外，公司亦将继续进行房地产资产变现计划。
公司的声明称，出售拉法基瑞安水泥将受拉法基与瑞士水泥商Holcim 成功完成合并的条件所规限。拉法基与Holcim的合并料于今年上半年完成。
拉法基瑞安水泥主要于中国西南地区从事水泥生产及分销业务，去年底其总年产量约3,200万吨水泥。该公司并持有四川双马水泥股份有限公司 约69.3%的权益。
完成后，拉法基将全资持有拉法基瑞安水泥。
瑞安建业预期，出售拉法基瑞安水泥权益将录得收益约1.03亿港元，公司拟将出售所得资金用以减少银行贷款并作一般营运资金用途。
瑞安建业股份今天暂停买卖，周一收报6.95港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9