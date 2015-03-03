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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 10:36 BJT

台湾股市：盘中下跌，受获利了结所打压

本地追踪中国大陆A股的上市交易基金(ETF)今日有所回落。该类型ET
F周一时上涨，因寄望中国周末降息的举措帮助台湾避免经济放缓加剧。 
   
    
    标智上证50中国指数基金 跌1%，FH沪深 跌0.
8%。(完)
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