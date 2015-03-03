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市场报道 | 2015年 3月 3日 星期二 10:41 BJT

美国个股：花旗CFO预计第一季固定收益和股市营收将下滑5-9%

路透纽约3月2日 - 花旗集团 首席财务官John Gerspach预计，第一季固定收益和股市业务营收将出现下降，主要因为息差产品今年开局表现迟滞，1月份瑞郎重估也带来打击。

Gerspach在投资者会议上表示，今年第一季上述业务营收下滑幅度将在5-9%。

Gerspach说，利率和货币业务营收仍将高于上年同期。要不是因为1月份瑞士央行突然取消瑞郎汇率上限给公司造成打击，Gerspach称这些业务的营收增长本可堪称“强劲”。(完)

(编译 王颖；审校 白云)
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