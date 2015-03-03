美国个股：花旗CFO预计第一季固定收益和股市营收将下滑5-9%

标题新闻：欧洲央行管委连恩称欧元区经济仍面临风险，但风险正在减弱
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路透纽约3月2日 - 花旗集团 首席财务官John Gerspach预计，第一季固定收益和股市业务营收将出现下降，主要因为息差产品今年开局表现迟滞，1月份瑞郎重估也带来打击。
Gerspach在投资者会议上表示，今年第一季上述业务营收下滑幅度将在5-9%。
Gerspach说，利率和货币业务营收仍将高于上年同期。要不是因为1月份瑞士央行突然取消瑞郎汇率上限给公司造成打击，Gerspach称这些业务的营收增长本可堪称“强劲”。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。