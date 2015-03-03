台湾债市：指标公债殖利率上扬，因美债走势趋空及10年券标售变数

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透台北3月3日 - 台湾10年公债104/5期 发行前交易周二殖利率上扬，随美债殖利率走升。交易员认为，美债走势略有趋空疑虑，台债方面10年券的标售结果也还有变数，卖压稍有出笼。
交易员表示，美债殖利率走高幅度稍令市场意外，至于下周将标售的10年期公债，目前各方仍持续揣度特定金融机构对此期公债的需求，尤其是银行业和寿险业是否能撑起此期公债的标售结果，备受各方的关注。
〞大家还是担心十年券标售有压力，怕标不好，〞一位票券商交易员表示。
另外一位证券商交易员认为，五年券殖利率目前市场虽然认为有走高的疑虑，不过此期公债尚未见殖利率明显走高，市场因而并不看好本周五将开始首日发行前交易的新五年券104/6期表现。
下周二(10日)央行将代财政部标售10年期104/5期公债，金额预定400亿台币，13日(周五)发行。
本周五(6日)有新一期五年公债即将首日发行前交易；该期公债目标于3月24日(周二)标售，金额预估350亿台币，27日(周五)发行。
美国公债收益率周一上涨，因大量公司债供应， 向美国公债价格施压，且投资者继续质疑美国联邦储备理事会(美联储/FE D)会否在未来几个月升息。指标10年期公债 收益率报2.08%，此为2月24日来最高。
指标公债今日预估主要交投区间：
•10年公债104/05 ：1.615-1.64%
* 五年公债103/15 ：1.00%-1.02%
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5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9