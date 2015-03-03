台湾债市：指标公债殖利率上扬，因美债走势趋空及10年券标售变数

路透台北3月3日 - 台湾10年公债104/5期 发行前交易周二殖利率上扬，随美债殖利率走升。交易员认为，美债走势略有趋空疑虑，台债方面10年券的标售结果也还有变数，卖压稍有出笼。

交易员表示，美债殖利率走高幅度稍令市场意外，至于下周将标售的10年期公债，目前各方仍持续揣度特定金融机构对此期公债的需求，尤其是银行业和寿险业是否能撑起此期公债的标售结果，备受各方的关注。

〞大家还是担心十年券标售有压力，怕标不好，〞一位票券商交易员表示。

另外一位证券商交易员认为，五年券殖利率目前市场虽然认为有走高的疑虑，不过此期公债尚未见殖利率明显走高，市场因而并不看好本周五将开始首日发行前交易的新五年券104/6期表现。

下周二(10日)央行将代财政部标售10年期104/5期公债，金额预定400亿台币，13日(周五)发行。

本周五(6日)有新一期五年公债即将首日发行前交易；该期公债目标于3月24日(周二)标售，金额预估350亿台币，27日(周五)发行。

美国公债收益率周一上涨，因大量公司债供应， 向美国公债价格施压，且投资者继续质疑美国联邦储备理事会(美联储/FE D)会否在未来几个月升息。指标10年期公债 收益率报2.08%，此为2月24日来最高。

指标公债今日预估主要交投区间：

•10年公债104/05 ：1.615-1.64%

* 五年公债103/15 ：1.00%-1.02%

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