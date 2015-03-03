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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 10:40 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆跌至119.89，因日经指数由升转跌

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    * 日经指数在早盘收盘前转为下跌
    * 美元兑日圆跌穿120.00至119.89，目前暂时持稳，但仍将受到日经
走势的牵动
    * 下方技术支撑位在昨日低位119.60，以及日线图转换线119.28
    * 一度升穿小时图一目均衡基准线119.96
    * 小时图一目均衡云区在119.31-65，呈上升走势，在基准线之后有
更多的支撑。(完)
    
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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