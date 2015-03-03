《汇市简讯》美元兑日圆跌至119.89，因日经指数由升转跌

0224GMT * 日经指数在早盘收盘前转为下跌 * 美元兑日圆跌穿120.00至119.89，目前暂时持稳，但仍将受到日经 走势的牵动 * 下方技术支撑位在昨日低位119.60，以及日线图转换线119.28 * 一度升穿小时图一目均衡基准线119.96 * 小时图一目均衡云区在119.31-65，呈上升走势，在基准线之后有 更多的支撑。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 戴素萍 审校 张若琪)