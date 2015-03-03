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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 10:59 BJT

《全球汇市》美元指数攀升至11年新高，降息疑虑致澳元不稳

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1192 1.1183 +0.08 -7.48 1.2097

美元/日圆 119.76 120.12 -0.30 +0.07 119.68

欧元/日圆 134.04 133.77 +0.20 -7.42 144.78

美元/瑞郎 0.9563 0.9578 -0.16 -3.80 0.9941

英镑/美元 1.5370 1.5362 +0.05 -1.30 1.5573

美元/加元 1.2526 1.2535 -0.07 +7.82 1.1618

澳元/美元 0.7771 0.7765 +0.08 -4.86 0.8168

新西兰元/美元 0.7521 0.7506 +0.20 -3.54 0.7797

澳元/日圆 93.090 93.270 -0.19 -4.77 97.750

新西兰元/日圆 90.080 90.350 -0.30 -3.46 93.310

英镑/日圆 184.07 184.43 -0.20 -1.24 186.38

澳元/新西兰元 1.0332 1.0334 -0.02 -1.31 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/李爽/杜明霞/陈宗琦；审校 张涛/张若琪/王颖/李婷仪)
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