《全球汇市》美元指数攀升至11年新高，降息疑虑致澳元不稳

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1192 1.1183 +0.08 -7.48 1.2097
美元/日圆 119.76 120.12 -0.30 +0.07 119.68
欧元/日圆 134.04 133.77 +0.20 -7.42 144.78
美元/瑞郎 0.9563 0.9578 -0.16 -3.80 0.9941
英镑/美元 1.5370 1.5362 +0.05 -1.30 1.5573
美元/加元 1.2526 1.2535 -0.07 +7.82 1.1618
澳元/美元 0.7771 0.7765 +0.08 -4.86 0.8168
新西兰元/美元 0.7521 0.7506 +0.20 -3.54 0.7797
澳元/日圆 93.090 93.270 -0.19 -4.77 97.750
新西兰元/日圆 90.080 90.350 -0.30 -3.46 93.310
英镑/日圆 184.07 184.43 -0.20 -1.24 186.38
澳元/新西兰元 1.0332 1.0334 -0.02 -1.31 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/李爽/杜明霞/陈宗琦；审校 张涛/张若琪/王颖/李婷仪)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9