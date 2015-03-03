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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 10:52 BJT

中国新债：进出口行周五将招标增发至多210亿元四期债，期限2-10年

路透上海3月3日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(6日)在银行间债市招标增发至多210亿元人民币四期固息债，期限为两年、五年、七年和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债为该行今年第2-5期的增发债，票面利率依次为3.75%、3.85%、3.95%和3.99%。具体发行条款如下：

2-5期增发债

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招标规模上限 两年40亿元；五年和10年60亿元；七年50亿元

期限/计息方式 2/5/7/10年固息

招标时间 2/5年：3月6日上午10:00-11:00

7/10年：3月6日上午10:00-11:30

中标方式 5/10年：单一价格(荷兰式)；2/7年：多重价格中标(美国式)

起息日 2/5/7年：1月26日；10年：2月9日

缴款日 3月10日

分销期 3/6-3/10

上市日 3月16日

发行手续费 2年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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