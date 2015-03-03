更新版 1-企业并购：日NTT旗下部门同意收购德国e-shelter控股权

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
(新增e-shelter细节和NTT策略)
路透东京3月3日 - 日本电信电话(NTT) 旗下部门NTT Communications Corp周二表示，已同意收购德国数据中心供应商e-shelter，由此将成为欧洲该领域第三大运营商。NTT Communications在海外展开一系列并购，以弥补国内成长迟缓。
NTT Communications并未透露此交易的财务条款。消息人士本月稍早告诉路透，NTT Communications正在洽购e-shelter，交易金额约为1,000亿日圆(8.32亿美元)。
两家公司在联合声明中称，NTT Communications将收购e-shelter的86.7%股权。e-shelter成立于2000年，是德国最大数据中心服务提供商，在柏林等四座德国大城市以及苏黎世和维也纳运营有数据中心。
这项交易将在全球范围内进一步扩展NTT品牌。2010年，NTT以3,820亿日圆收购了南非Dimension Data；2013年，NTT Communications签约收购两家美国云计算公司Virtela Technology Services和RagingWire Data Centers，交易价值总计855亿日圆。
NTT股价早盘收跌1.26%。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9