更新版 1-企业并购：日NTT旗下部门同意收购德国e-shelter控股权

(新增e-shelter细节和NTT策略)

路透东京3月3日 - 日本电信电话(NTT) 旗下部门NTT Communications Corp周二表示，已同意收购德国数据中心供应商e-shelter，由此将成为欧洲该领域第三大运营商。NTT Communications在海外展开一系列并购，以弥补国内成长迟缓。

NTT Communications并未透露此交易的财务条款。消息人士本月稍早告诉路透，NTT Communications正在洽购e-shelter，交易金额约为1,000亿日圆(8.32亿美元)。

两家公司在联合声明中称，NTT Communications将收购e-shelter的86.7%股权。e-shelter成立于2000年，是德国最大数据中心服务提供商，在柏林等四座德国大城市以及苏黎世和维也纳运营有数据中心。

这项交易将在全球范围内进一步扩展NTT品牌。2010年，NTT以3,820亿日圆收购了南非Dimension Data；2013年，NTT Communications签约收购两家美国云计算公司Virtela Technology Services和RagingWire Data Centers，交易价值总计855亿日圆。

NTT股价早盘收跌1.26%。(完)