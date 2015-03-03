中国财政：中央结转两年以上资金由财政部收回统筹使用--财政部

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透北京3月3日 - 为提高财政资金使用效率，中国财政部周二发布关于做好盘活中央部门存量资金的通知，要求清理结转结余资金，规定中央部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由财政部收回统筹使用。
财政部官网刊登的通知并称，对一般公共预算以及从2015年起由政府性基金预算转列一般公共预算的结转结余资金进行清理，除已在2015年部门“二上”预算中安排动用的结余资金外，清理确认的结余资金由财政部统一收回。
清理确认的结余资金，在2月28日前已经形成实际支出的，可不再收回。收回资金的项目需要在2015年及以后年度继续实施的，应作为新的预算项目管理，按照部门预算程序重新申请和安排。
为有效监控存量资金情况，财政部要求各部门应根据结转资金执行情况，于每季度结束后15日内报财政部。
通知并要求各部门应于3月10日前上报清理情况说明。
财政部之前曾发布关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知，明确结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。 （完）
欲浏览更多细节，请点选财政部网站：here (发稿 侯向明；审校 张喜良)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9