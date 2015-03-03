中国财政：中央结转两年以上资金由财政部收回统筹使用--财政部

路透北京3月3日 - 为提高财政资金使用效率，中国财政部周二发布关于做好盘活中央部门存量资金的通知，要求清理结转结余资金，规定中央部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由财政部收回统筹使用。

财政部官网刊登的通知并称，对一般公共预算以及从2015年起由政府性基金预算转列一般公共预算的结转结余资金进行清理，除已在2015年部门“二上”预算中安排动用的结余资金外，清理确认的结余资金由财政部统一收回。

清理确认的结余资金，在2月28日前已经形成实际支出的，可不再收回。收回资金的项目需要在2015年及以后年度继续实施的，应作为新的预算项目管理，按照部门预算程序重新申请和安排。

为有效监控存量资金情况，财政部要求各部门应根据结转资金执行情况，于每季度结束后15日内报财政部。

通知并要求各部门应于3月10日前上报清理情况说明。

财政部之前曾发布关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知，明确结转两年以上的资金，应当作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。 （完）

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