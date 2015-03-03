香港数据：1月零售销售货值按年跌14.6%，受春节因素影响

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
路透香港3月3日 - 香港政府统计处周二公布，1月零售销售货值及货量分别按年下降14.6%及13.9%，跌幅较上月扩大，受春节因素影响。
期内珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值跌幅最大，达21.4%，其次为服装、超级市场货品及百货公司货品。
政府发言人称，1月零售业销售录得显着的按年跌幅，部分是由于农历新年在今年和去年于不同时间出现（今年在2月中而去年在1月底）所影响。
“展望未来，零售业销售短期内的表现，将仍要视乎劳工市场的情况及访港旅游业的增长。”发言人并说。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）
销售值按年比较 销售量按年比较
2015年1月 -14.6* -13.9*
2014年12月 -4.0^ -1.4^
11月 +4.2 +7.6
10月 +1.4 +4.3
9月 +4.8 +6.6
8月 +3.5 +2.8
7月 -3.2 -4.5
6月 -6.9 -7.5
5月 -3.9 -4.5
4月 -9.9 -9.6
3月 -1.5 -2.5
2月 -2.2 -2.1
1月 +14.4 +16.7
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
浏览香港经济数据相关新闻，请点选：
浏览相关细节，请点选：(here)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41