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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 16:41 BJT

香港数据：1月零售销售货值按年跌14.6%，受春节因素影响

路透香港3月3日 - 香港政府统计处周二公布，1月零售销售货值及货量分别按年下降14.6%及13.9%，跌幅较上月扩大，受春节因素影响。

期内珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值跌幅最大，达21.4%，其次为服装、超级市场货品及百货公司货品。

政府发言人称，1月零售业销售录得显着的按年跌幅，部分是由于农历新年在今年和去年于不同时间出现（今年在2月中而去年在1月底）所影响。

“展望未来，零售业销售短期内的表现，将仍要视乎劳工市场的情况及访港旅游业的增长。”发言人并说。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较

2015年1月 -14.6* -13.9*

2014年12月 -4.0^ -1.4^

11月 +4.2 +7.6

10月 +1.4 +4.3

9月 +4.8 +6.6

8月 +3.5 +2.8

7月 -3.2 -4.5

6月 -6.9 -7.5

5月 -3.9 -4.5

4月 -9.9 -9.6

3月 -1.5 -2.5

2月 -2.2 -2.1

1月 +14.4 +16.7

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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