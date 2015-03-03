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债券 | 2015年 3月 3日 星期二 12:07 BJT

路透基点：亚太资源集团(APRIL)考虑办理高达11亿美元贷款--TRLPC

路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚太资源
国际控股有限公司(APRIL，简称亚太资源集团)考虑办理一笔多档贷款，
金额高达11亿美元。
    
    亚太资源已向银行发出参考内容，I部分为8,000万美元三年期循环贷
款，II部分为6.5亿美元五年期按季偿还定期贷款，设有最高2亿美元的绿
鞋贷款，III部分为1.7亿美元七年期按季偿还项目贷款。
    
    3月9日及10日预定在印尼Pekanbaru进行实地查察。
    
    I部分贷款方面，承诺5,000万美元以上的银行，获得前端费用120个
基点及主办行头衔，承诺2,000-4,900万美元者，获得费用100个基点及安
排行头衔。
    
    II部分贷款方面，承诺7,500万美元以上的银行，获得前端费用170个
基点及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔；承诺5,000-7,400万美元者，获得费
用150个基点及牵头行头衔；承诺3,000-4,900万美元者，获得费用125个
基点及主办行头衔；承诺2,000-2,900万美元者，获得费用110个基点及安
排行头衔。
    
    III部分贷款方面，承诺7,500万美元以上的银行，获得前端费用175
个基点及MLAB头衔；承诺5,000-7,400万美元者，获得费用155个基点及牵
头行头衔；承诺3,000-4,900万美元者，获得费用130个基点及主办行头衔
。
    
    I部分贷款若动用不到50%，将有一笔50个基点承诺费。
    
    此案获得亚太资源国际控股(APRIH)、APRIL International
Group(AIG)、April Fine Paper Trading(AFPT)及另外七家子公司担保。

    借款人Heliosity Consulting(Singapore)为AIG全资子公司。
    
    I部分贷款资金将用于一般企业用途，III部分资金用于资本支出。
    
    II部分贷款资金用于两笔贷款的再融资及一般企业用途。这两笔贷款
分别是Gold Crest Capital在2011年6月完成的5.25亿美元五年期贷款，
及AFPT在2012年11月签订的1.20亿美元三年期有担保循环贷款。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 张荻)
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