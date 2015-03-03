路透基点：亚太资源集团(APRIL)考虑办理高达11亿美元贷款--TRLPC

路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚太资源 国际控股有限公司(APRIL，简称亚太资源集团)考虑办理一笔多档贷款， 金额高达11亿美元。 亚太资源已向银行发出参考内容，I部分为8,000万美元三年期循环贷 款，II部分为6.5亿美元五年期按季偿还定期贷款，设有最高2亿美元的绿 鞋贷款，III部分为1.7亿美元七年期按季偿还项目贷款。 3月9日及10日预定在印尼Pekanbaru进行实地查察。 I部分贷款方面，承诺5,000万美元以上的银行，获得前端费用120个 基点及主办行头衔，承诺2,000-4,900万美元者，获得费用100个基点及安 排行头衔。 II部分贷款方面，承诺7,500万美元以上的银行，获得前端费用170个 基点及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔；承诺5,000-7,400万美元者，获得费 用150个基点及牵头行头衔；承诺3,000-4,900万美元者，获得费用125个 基点及主办行头衔；承诺2,000-2,900万美元者，获得费用110个基点及安 排行头衔。 III部分贷款方面，承诺7,500万美元以上的银行，获得前端费用175 个基点及MLAB头衔；承诺5,000-7,400万美元者，获得费用155个基点及牵 头行头衔；承诺3,000-4,900万美元者，获得费用130个基点及主办行头衔 。 I部分贷款若动用不到50%，将有一笔50个基点承诺费。 此案获得亚太资源国际控股(APRIH)、APRIL International Group(AIG)、April Fine Paper Trading(AFPT)及另外七家子公司担保。 借款人Heliosity Consulting(Singapore)为AIG全资子公司。 I部分贷款资金将用于一般企业用途，III部分资金用于资本支出。 II部分贷款资金用于两笔贷款的再融资及一般企业用途。这两笔贷款 分别是Gold Crest Capital在2011年6月完成的5.25亿美元五年期贷款， 及AFPT在2012年11月签订的1.20亿美元三年期有担保循环贷款。(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)