路透基点：亚太资源集团(APRIL)考虑办理高达11亿美元贷款--TRLPC

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚太资源 国际控股有限公司(APRIL，简称亚太资源集团)考虑办理一笔多档贷款， 金额高达11亿美元。 亚太资源已向银行发出参考内容，I部分为8,000万美元三年期循环贷 款，II部分为6.5亿美元五年期按季偿还定期贷款，设有最高2亿美元的绿 鞋贷款，III部分为1.7亿美元七年期按季偿还项目贷款。 3月9日及10日预定在印尼Pekanbaru进行实地查察。 I部分贷款方面，承诺5,000万美元以上的银行，获得前端费用120个 基点及主办行头衔，承诺2,000-4,900万美元者，获得费用100个基点及安 排行头衔。 II部分贷款方面，承诺7,500万美元以上的银行，获得前端费用170个 基点及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔；承诺5,000-7,400万美元者，获得费 用150个基点及牵头行头衔；承诺3,000-4,900万美元者，获得费用125个 基点及主办行头衔；承诺2,000-2,900万美元者，获得费用110个基点及安 排行头衔。 III部分贷款方面，承诺7,500万美元以上的银行，获得前端费用175 个基点及MLAB头衔；承诺5,000-7,400万美元者，获得费用155个基点及牵 头行头衔；承诺3,000-4,900万美元者，获得费用130个基点及主办行头衔 。 I部分贷款若动用不到50%，将有一笔50个基点承诺费。 此案获得亚太资源国际控股(APRIH)、APRIL International Group(AIG)、April Fine Paper Trading(AFPT)及另外七家子公司担保。 借款人Heliosity Consulting(Singapore)为AIG全资子公司。 I部分贷款资金将用于一般企业用途，III部分资金用于资本支出。 II部分贷款资金用于两笔贷款的再融资及一般企业用途。这两笔贷款 分别是Gold Crest Capital在2011年6月完成的5.25亿美元五年期贷款， 及AFPT在2012年11月签订的1.20亿美元三年期有担保循环贷款。(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。