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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 11:32 BJT

离岸人民币：高盛四年期宝岛债将以4.55%定价，发行10亿元--消息

路透台北3月3日 - 三位消息人士周二表示，美国投资银行高盛 四年期宝岛债募集进入尾声，将以4.55%利率发行10亿人民币。

其中一名消息人士指出，该债券由数家银行及证券商为共同主办承销，收单作业即将完成。

路透暂时未能联系到高盛对此评论。

高盛甫于2月在台湾发行美元债券，此次则是首次在台湾发行人民币计价债券。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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