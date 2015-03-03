亚洲汇市：澳元跳涨，因澳洲央行意外宣布维持利率不变

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议

路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。