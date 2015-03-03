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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 11:47 BJT

亚洲汇市：澳元跳涨，因澳洲央行意外宣布维持利率不变

路透东京3月3日 - 澳元兑美元周二激升，此前澳洲央行选择维持政策不变。

澳元/美元 最新报0.7824美元，盘中上涨0.8%，稍早一度跌至0.7751，因市场原本预测央行降息。

澳洲央行周二宣布维持指标利率在2.25%不变，令部分预计央行再次降息的人士感到意外。(完)

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