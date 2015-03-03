亚洲汇市：澳元跳涨，因澳洲央行意外宣布维持利率不变

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
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路透东京3月3日 - 澳元兑美元周二激升，此前澳洲央行选择维持政策不变。
澳元/美元 最新报0.7824美元，盘中上涨0.8%，稍早一度跌至0.7751，因市场原本预测央行降息。
澳洲央行周二宣布维持指标利率在2.25%不变，令部分预计央行再次降息的人士感到意外。(完)
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路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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