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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 16:09 BJT

台湾数据：1月外销订单年增8.1%，稍低于预期

路透台北3月3日 - 台湾经济部周二公布，1月外销订单较上年同期增8.1%，稍低于市场预估的成长9.65%。

经济部表示，受产业淡季影响，1月外销订单390.4亿美元，较上月减少51.9亿美元或减11.7%。但较上年同月比较，年增率仍达8.1%，主因资讯通信产品及电子产品因手持行动装置需求续增，接单畅旺，年增率均达二位數。

经济部并称2月外销订单金额料较1月减少，但年增率仍为正数。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年1月 2014年12月

外销订单 +8.10 +4.50

路透调查 +9.65 --

订单区域

中国大陆(含港) +3.9 -1.1

美国 +24.7 +12.8

欧洲 +16.8 +9.7

日本 -22.6 -11.7 (完)

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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