全球金属：LME出台新规及提案，旨在进一步缩短仓储提货时间

已有137年历史的LME去年10月打赢了一场重要的官司，使其得以在2月1日开始实施初步的监管计划，该套方案旨在将仓库排队提货时间缩短至最多50天，之前部分仓储最多甚至要排队等上两年。

鉴于市场仍抱怨，按照目前的改革，在排队情况最严重的地方--荷兰Vlissingen港--可能最长需四年时间，才能消化积压仓单，LME周一表示现在正是在回应这样的抱怨。

LME商务发展主管Matt Chamberlain在记者会表示，根据更严格的新规定，LME最多将花2.3年的时间将排队时间减少到50天。

LME亦确切设定10月启动三份新合约的时间：铝升水合约、废钢合约和螺纹钢合约。

铝升水合约原本预计在第二季推出。

Chamberlain表示延至10月是因为，LME希望先决定进一步的仓储改革，因仓储改革对升水会产生影响。

LME还公布了有关对排队仓库设定仓租上限或禁制的讨论文件。

周一LME公布6月1日起生效的新规细节，其一为要求仓储业者不具名地报告支付给金属拥有主的奖励，以便LME判定那是否造成市场扭曲。(完)