新闻稿：澳洲央行维持指标利率在2.25%不变

央行正与其他监管机构合作，评估并控制可能由房市引起的相关风险。其他资产市场方面，股票及商用地产价格已然走升，部分是因为长期利率下滑。澳元兑不断升值的美元明显贬值，不过兑一篮子货币的贬值幅度就没有这么大。澳元汇价仍高于多数根据基本面因素的汇率估值，特别是考虑到主要大宗商品价格明显下滑。汇率恐有必要下跌，才能达成经济均衡成长。