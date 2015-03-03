新闻稿：澳洲央行维持指标利率在2.25%不变

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透3月3日 -
央行正与其他监管机构合作，评估并控制可能由房市引起的相关风险。其他资产市场方面，股票及商用地产价格已然走升，部分是因为长期利率下滑。澳元兑不断升值的美元明显贬值，不过兑一篮子货币的贬值幅度就没有这么大。澳元汇价仍高于多数根据基本面因素的汇率估值，特别是考虑到主要大宗商品价格明显下滑。汇率恐有必要下跌，才能达成经济均衡成长。
委员会在今日会议上判断，继上次会议放宽政策后，暂时维持利率不变是适当做法。未来一段时期或许进一步放宽政策是适宜的，如此才能促进需求稳健成长，并使通胀符合目标。委员会将在今后会议中进一步评估采取宽松行动的必要性。(完) (编译 李春喜/蔡美珍/陈宗琦/张明钧; 审校 张涛/李婷仪/郑茵)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9