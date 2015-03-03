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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 11:55 BJT

新闻稿：澳洲央行维持指标利率在2.25%不变

路透3月3日 -

央行正与其他监管机构合作，评估并控制可能由房市引起的相关风险。其他资产市场方面，股票及商用地产价格已然走升，部分是因为长期利率下滑。澳元兑不断升值的美元明显贬值，不过兑一篮子货币的贬值幅度就没有这么大。澳元汇价仍高于多数根据基本面因素的汇率估值，特别是考虑到主要大宗商品价格明显下滑。汇率恐有必要下跌，才能达成经济均衡成长。

委员会在今日会议上判断，继上次会议放宽政策后，暂时维持利率不变是适当做法。未来一段时期或许进一步放宽政策是适宜的，如此才能促进需求稳健成长，并使通胀符合目标。委员会将在今后会议中进一步评估采取宽松行动的必要性。(完) (编译 李春喜/蔡美珍/陈宗琦/张明钧; 审校 张涛/李婷仪/郑茵)
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