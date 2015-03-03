《即时观点》澳洲央行维持利率不变，但为降息敞开大门

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
市场反应：
在澳洲央行宣布决议后，澳元兑美元 升值近0.005美元至0.7812。银行间利率期货<0#YIB:>大跌，因市场对于4月放宽政策预期下滑。
背景：
--路透调查29名受访分析师中有15位预期澳洲央行将在3月3日会议上降息至2.0%，另有14位预计维持不变。市场价格显示，今年进一步降息幅 度为25/50个基点。
--放宽政策的压力于上周升温，因企业投资数据显示，矿业投资全面回落，同时没有太多迹象显示其他产业准备扩大支出。
--通胀前景亦趋于缓和，因汽油价格大跌，而薪资成长幅度也维持在10年来的低点。目前预期今年多数时间内核心通胀将落在澳洲央行预估区间2-3%的底部。
--全球各央行一轮放宽政策潮，意味着澳洲央行必须加以跟进，如此才能避免其所不乐见的澳元升值。(完) (编译 戴素萍/李爽/王颖/李春喜/张明钧; 审校 张涛/张若琪/郑茵/白云)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9