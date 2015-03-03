《即时观点》澳洲央行维持利率不变，但为降息敞开大门

市场反应：

在澳洲央行宣布决议后，澳元兑美元 升值近0.005美元至0.7812。银行间利率期货<0#YIB:>大跌，因市场对于4月放宽政策预期下滑。

背景：

--路透调查29名受访分析师中有15位预期澳洲央行将在3月3日会议上降息至2.0%，另有14位预计维持不变。市场价格显示，今年进一步降息幅 度为25/50个基点。

--放宽政策的压力于上周升温，因企业投资数据显示，矿业投资全面回落，同时没有太多迹象显示其他产业准备扩大支出。

--通胀前景亦趋于缓和，因汽油价格大跌，而薪资成长幅度也维持在10年来的低点。目前预期今年多数时间内核心通胀将落在澳洲央行预估区间2-3%的底部。