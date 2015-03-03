台湾债市：RP利率稳于低位，市场钱多券源不足

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透台北3月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周二大致持平在低位，交易商表示，今日虽有大额的国际债券交割但并未紧缩市场资金，甚至寿险业者都进场找券，资金相当宽裕。
交易商认为，目前钱多、券少的情况短期内不会改变，整体市场资金在年后通货回笼的环境下更显充裕，且月初券源仍少，交易商多到期续做，新券并不多。
〞市场上找券的人一直比找钱的人多，短期看来这情况还会一直下去，〞一位大型银行机构交易员表示。
他们表示，尤其是投信在月初收了很多基金申购款，他们积极进入市找券。虽然资金一直很多，但因资金配置方对利率仍非常坚持，令利率难再下一阶。
〞利率应该先在这里，也下不去啦，〞一位大型证券商交易员说。她认为，除非台湾央行有很大且持续的动作，否则短率市场不致有大波动。
台湾央行明日将标售1,300亿台币的一年期定存单，较先前每月冲销的1,200亿金额多加了100亿。不过交易商大多认为，新增的100亿冲销量很显然对泛滥的市场资金并没有太太的紧缩作用。
本日交割有高盛金融债5.25亿元人民币，韩国输出入银行10亿元人民币债券，以及瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)金融债共2.35亿美元；周五则还有(6日)有德意志银行金融债交割。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，两者均同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也持平。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9