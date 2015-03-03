台湾债市：RP利率稳于低位，市场钱多券源不足

路透台北3月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周二大致持平在低位，交易商表示，今日虽有大额的国际债券交割但并未紧缩市场资金，甚至寿险业者都进场找券，资金相当宽裕。

交易商认为，目前钱多、券少的情况短期内不会改变，整体市场资金在年后通货回笼的环境下更显充裕，且月初券源仍少，交易商多到期续做，新券并不多。

〞市场上找券的人一直比找钱的人多，短期看来这情况还会一直下去，〞一位大型银行机构交易员表示。

他们表示，尤其是投信在月初收了很多基金申购款，他们积极进入市找券。虽然资金一直很多，但因资金配置方对利率仍非常坚持，令利率难再下一阶。

〞利率应该先在这里，也下不去啦，〞一位大型证券商交易员说。她认为，除非台湾央行有很大且持续的动作，否则短率市场不致有大波动。

台湾央行明日将标售1,300亿台币的一年期定存单，较先前每月冲销的1,200亿金额多加了100亿。不过交易商大多认为，新增的100亿冲销量很显然对泛滥的市场资金并没有太太的紧缩作用。

本日交割有高盛金融债5.25亿元人民币，韩国输出入银行10亿元人民币债券，以及瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)金融债共2.35亿美元；周五则还有(6日)有德意志银行金融债交割。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，公司债RP主要成交在0.63-0.65%，两者均同上日。