中国货币市场：回购利率续跌但资金仍紧，公开市场少量逆回购驰援有限

路透北京3月3日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率续降，而资金面却延续紧俏格局。交易员表示，今日央行公开市场逆回购驰援，价格虽降但操作量不及预期，对资金安抚作用有限；且大行供给意愿持续低迷，加之新一批新股申购即将到来，资金局面仍难乐观。

他们并认为，目前机构仍寄望于央行放水止渴，眼下要观察周四逆回购操作是否会放量。

“今天资金跟昨天一样紧啊，逆回购量也不足，” 北京一基金交易员称，“就看央妈了，我觉得一定得放水，关键看力度和决心，还有就是时点。”

央行降息后周二首次公开市场操作，七天期逆回购利率小降10个基点(bp)至3.75%，较二级市场水平低近百基点；而仅350亿元人民币的操作规模，则明显逊于预期。业内人士称，春节后资金面未能如期放松，加之本周到期资金回笼压力大，不排除央行在公开操作的同时，辅以SLO(短期流动性调节工具)等其他手段稳定流动性的可能。

上述交易员并称，节后资金回流料对市场助益有限，下周IPO魅影重现将对流动性造成不小影响，而人民币持续走贬也提示了外汇占款趋减的风险，“还需要央行支撑，猜测周四应该会大量逆回购操作，辅以定向操作，再不放水要死人了。”

中国证监会周一稍晚下发24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，其中包括东方证券等19家公司周二分别在沪深证交所刊登招股意向书，启动发行程序，这些公司的网上网下申购日均集中在下周二至下周四，此亦为今年第三批新股IPO。

北京一券商交易员则认为，今日逆回购操作情况也体现了央行目前的矛盾状态：想要营造稳中偏松的货币环境，但是人民币持续贬值抑制了其放松步伐，因而只能在引导资金价格下行的同时，控制投放规模。

央行降息增大人民币贬值压力，人民币兑美元即期 昨日收创近29个月新低，今日仍维持低位徘徊。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4231 3.4519 -2.88

七天 4.7009 4.7259 -2.50

14天 4.8570 4.9197 -6.27

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6050 1.8000 +180.50

七天 3.9800 3.5600 +42.00

14天 5.5200 3.7500 +177.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5600 3.6000 -4.00

七天 4.7300 4.9600 -23.00

14天 5.1500 4.9000 +25.00

Shibor

其中:隔夜 3.4500 3.4530 -0.30

七天 4.7470 4.7480 -0.10

三个月 4.8979 4.8980 -0.01

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