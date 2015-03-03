《KEMP专栏》过时政策害苦美国页岩油商，眼看油价反弹却难受益

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
布兰特与WTI价差扩大带来的一个后果就是，石油市场供应面调整的整个负担将继续由美国页岩油生产商承担。
一些分析师曾质疑，该价差的扩大是否会鼓励美国生产更多页岩油，从而推迟石油市场必要的再平衡。
但从价格走势来看，全球油价上涨尚未改善美国页岩油生产商的售价和收入。
相反，美国石油生产商还被迫减产，因为它们无法在出口市场大举竞争。
价格下滑凸显出口管控制度引起的市场扭曲，以及它在就业岗位、税收和石油生产方面给美国石油业造成的损害。
取消出口管控可能仅会使美国生产商的售价每桶提高几美元。但目前对页岩油领域的大部分企业而言，这几美元正是盈亏的关键。
取消过时的出口禁令，是使美国页岩油生产商得以在全球石油市场公平竞争、保护就业以及促进能源安全的唯一途径。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 王丽鑫)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选