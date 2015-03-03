《KEMP专栏》过时政策害苦美国页岩油商，眼看油价反弹却难受益

布兰特与WTI价差扩大带来的一个后果就是，石油市场供应面调整的整个负担将继续由美国页岩油生产商承担。

一些分析师曾质疑，该价差的扩大是否会鼓励美国生产更多页岩油，从而推迟石油市场必要的再平衡。

但从价格走势来看，全球油价上涨尚未改善美国页岩油生产商的售价和收入。

相反，美国石油生产商还被迫减产，因为它们无法在出口市场大举竞争。

价格下滑凸显出口管控制度引起的市场扭曲，以及它在就业岗位、税收和石油生产方面给美国石油业造成的损害。

取消出口管控可能仅会使美国生产商的售价每桶提高几美元。但目前对页岩油领域的大部分企业而言，这几美元正是盈亏的关键。