《分析》美国原油期货远期升水骤涨，预示油价将出现新一轮急跌

由于正价差如此之大，当投资者卖出4月合约并买进5月合约时，每桶损失可高达2.40美元。交易员表示，由于库欣缺少储油选择，已造成有意愿的买家减少。

“合约必须展期，如果近月合约没有买盘，那代价可就大了，”一位交易商表示。

其他人则认为，4月/5月合约价差急剧扩大，可能是USO基金造成的，该基金的规模变得太大，以致于一些交易商设法抢先取得获利。USO基金自9月以来净资产已增加近三倍至24亿美元，与此同时油价下跌，使其持有最多达十分之一的近月期货合约。

**库欣缓冲？**

可以肯定的是，在美国墨西哥湾岸地区仍有大量的储油空间，不过通常会比库欣来得贵、也较不吸引人。此外，季节性的动能或将为油价下跌带来缓冲作用。

美国炼厂将于3月和4月结束春季岁修，原油需求将会增加；同时美国驾车旺季将于5月展开，将提振油品需求。石油企业也已放慢开采页岩油的脚步，这料在年中前造成产量成长暂停。

但交易商都知道，时间点就是一切，基本面是否会迅速改变，或者改变大到足以阻止另一波的下跌，目前仍不明朗。

“如果没有人想要买油，以及没有地方可以储油，那么桶装原油情况会如何呢？”United-ICAP首席技术策略师Walter Zimmerman表示。“甚至该如何评定油价呢？”(完) (编译 白云/李爽/戴素萍 审校 王兴亚/张明钧/李婷仪)