《分析师观点》台湾1月外销订单年增8.1%略逊预期，但全年成长仍可期

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透台北3月3日 - 台湾经济部周二公布，1月外销订单较上年同期增8.1%，稍低于市场预估的成长9.65%。不过分析师认为，今年订单成长仍具动力。
经济部表示，受产业淡季影响，1月外销订单390.4亿美元，较上月减少51.9亿美元或减11.7%。但较上年同月比较，年增率仍达8.1%，主因资讯通信产品及电子产品因手持行动装置需求续增，接单畅旺，年增率均达二位数。
经济部并称，2月外销订单金额料较1月减少，但年增率仍为正数。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：
2015年1月 2014年12月
外销订单 +8.10 +4.50
路透调查 +9.65 --
订单区域
中国大陆(含港) +3.9 -1.1
美国 +24.7 +12.8
欧洲 +16.8 +9.7
日本 -22.6 -11.7
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
虽然订单年增率比预期低，但主要产品如资通讯产品、电子产品成长率还是不错，其中苹果 的产品贡献不少，因为来自美国的订单成长率颇高。虽然订单主力产品表现不错，但先前较差的如化学品的年衰退达11.98%，短期恐怕无法回温，因为国际油价虽是止稳，但与去年初的水准还是差很多，未来半年可能还是不好。我们估计2月订单的年增率可达5-8%。
--永丰金控研究员 石孝棨：
1月外销订单主要延续去年的资、通讯产品和电子产品表现好，但石化产品则较弱的情况，主因国际油价的影响，今年看起来仍会延续这个格局。我们预估今年台湾的外销订单仍有机会可再创新高水位，毕竟美国和东协景气不错，欧洲也渐渐起来，因此对台湾的订单并不看淡。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升6分，报31.508。
--台股加权股价指数 收升0.05%至9,605.77点。
--指标10年期公债104/5期 发行前交易殖利率收高2.55基点至1.6280%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)
**相关背景** --主计总处2月将2015年经济成长成长率上修至3.78%，创四年来高位，因内需展望乐观。不过国际油价的大幅下滑以及台电电价回馈方案实施，令今年CPI大幅下修至0.26%，创六年低位。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯/张喜良)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9