《分析师观点》台湾1月外销订单年增8.1%略逊预期，但全年成长仍可期

路透台北3月3日 - 台湾经济部周二公布，1月外销订单较上年同期增8.1%，稍低于市场预估的成长9.65%。不过分析师认为，今年订单成长仍具动力。

经济部表示，受产业淡季影响，1月外销订单390.4亿美元，较上月减少51.9亿美元或减11.7%。但较上年同月比较，年增率仍达8.1%，主因资讯通信产品及电子产品因手持行动装置需求续增，接单畅旺，年增率均达二位数。

经济部并称，2月外销订单金额料较1月减少，但年增率仍为正数。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2015年1月 2014年12月

外销订单 +8.10 +4.50

路透调查 +9.65 --

订单区域

中国大陆(含港) +3.9 -1.1

美国 +24.7 +12.8

欧洲 +16.8 +9.7

日本 -22.6 -11.7

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

虽然订单年增率比预期低，但主要产品如资通讯产品、电子产品成长率还是不错，其中苹果 的产品贡献不少，因为来自美国的订单成长率颇高。虽然订单主力产品表现不错，但先前较差的如化学品的年衰退达11.98%，短期恐怕无法回温，因为国际油价虽是止稳，但与去年初的水准还是差很多，未来半年可能还是不好。我们估计2月订单的年增率可达5-8%。

--永丰金控研究员 石孝棨：

1月外销订单主要延续去年的资、通讯产品和电子产品表现好，但石化产品则较弱的情况，主因国际油价的影响，今年看起来仍会延续这个格局。我们预估今年台湾的外销订单仍有机会可再创新高水位，毕竟美国和东协景气不错，欧洲也渐渐起来，因此对台湾的订单并不看淡。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升6分，报31.508。

--台股加权股价指数 收升0.05%至9,605.77点。

--指标10年期公债104/5期 发行前交易殖利率收高2.55基点至1.6280%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景** --主计总处2月将2015年经济成长成长率上修至3.78%，创四年来高位，因内需展望乐观。不过国际油价的大幅下滑以及台电电价回馈方案实施，令今年CPI大幅下修至0.26%，创六年低位。