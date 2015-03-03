中国债市动态：现券收益率及IRS普涨，降息兑现后谨慎心态趋浓

路透上海3月3日 - 中国银行间市场周二现券收益率及IRS(利率互换)普涨，长债升幅尤为明显。央行再度降息后市场反应平平，流动性偏紧一直无缓和令资金价格仍居高位；而今日公开市场逆回购规模仍不大，且利率降幅小于预期，市场谨慎心态进一步趋浓。

交易员并指出，资金利率难降抑制短券收益率的下行，而收益率曲线的平坦化亦暂时封杀了中长债的向下空间，而一旦市场情绪出现变化后中长债就很容易出现波动；短期内继续关注资金面的变动趋势以及央行是否会施以援手。

“主要是短的(收益率)一直太高了，长的总这样(低)也坚持不住。”上海一券商交易员称。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

上海一银行交易员则谈到，上午招标的国开新债中，中长期品种亦表现不佳，5-10年品种的收益率已经与1月末时的招标结果相近，另外今天的公开市场操作也不给力，降息后市场的谨慎情绪反而越来越浓厚。

业内人士稍早透露，国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.5064%，同时招标增发的三年和五年债结果分别为3.6288%和3.7337%；七年和10年期固息增发债中标收益率分别为3.8184%和3.7667%。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.6483%、3.6422%、3.6905%、3.7949%和3.6949%。

中国央行降息后周二首次公开市场操作，七天期逆回购利率小降10个基点(bp)至3.75%，较二级市场水平低近百基点；而仅350亿元人民币的操作规模，则明显逊于预期。

剩余期限近10年的国开行140229券最新报价收益率 在3.81%/3.78%，上日尾盘为3.73%/3.72%。