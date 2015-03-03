《全球市场》亚股受美股涨势提振，澳洲央行利率不变激励澳元

标题新闻：三星电子设立新的合约芯片制造部门，负责为客户生产手机芯片及其他非存储芯片
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
本周市场聚焦的主要数据就是周五的美国2月就业报告。据路透调查100名分析师的预估中值，2月美国非农就业岗位料增加24万个。
若增幅强劲，可能让市场更加预期美联储将选择今年中之前升息。
布兰特原油隔夜大跌，令部份投资者态度审慎。
布兰特原油 最新报每桶60.34美元，日内涨0.7%；上日跌幅高达5%，因此前伊朗表示如果西方撤销制裁，那么伊朗核协议可能在本周达成。这将提高伊朗的石油出口并使得全球供应增加。
金价连两日下跌，市场益发预期美国将升息。现货金 跌约0.1%，至1,207.18美元，此前曾跌至1,194.90美元的日低。(完) (编译 张若琪/张涛/张荻/李春喜 审校 王丽鑫/李爽/孙茉莉/戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选