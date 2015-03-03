《全球市场》亚股受美股涨势提振，澳洲央行利率不变激励澳元

本周市场聚焦的主要数据就是周五的美国2月就业报告。据路透调查100名分析师的预估中值，2月美国非农就业岗位料增加24万个。

若增幅强劲，可能让市场更加预期美联储将选择今年中之前升息。

布兰特原油隔夜大跌，令部份投资者态度审慎。

布兰特原油 最新报每桶60.34美元，日内涨0.7%；上日跌幅高达5%，因此前伊朗表示如果西方撤销制裁，那么伊朗核协议可能在本周达成。这将提高伊朗的石油出口并使得全球供应增加。