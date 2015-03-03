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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 12:22 BJT

《全球市场》亚股受美股涨势提振，澳洲央行利率不变激励澳元

本周市场聚焦的主要数据就是周五的美国2月就业报告。据路透调查100名分析师的预估中值，2月美国非农就业岗位料增加24万个。

若增幅强劲，可能让市场更加预期美联储将选择今年中之前升息。

布兰特原油隔夜大跌，令部份投资者态度审慎。

布兰特原油 最新报每桶60.34美元，日内涨0.7%；上日跌幅高达5%，因此前伊朗表示如果西方撤销制裁，那么伊朗核协议可能在本周达成。这将提高伊朗的石油出口并使得全球供应增加。

金价连两日下跌，市场益发预期美国将升息。现货金 跌约0.1%，至1,207.18美元，此前曾跌至1,194.90美元的日低。(完) (编译 张若琪/张涛/张荻/李春喜 审校 王丽鑫/李爽/孙茉莉/戴素萍)
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