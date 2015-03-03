《汇市简讯》澳元兑美元在0.7850前的卖单抑制升势

0400GMT * 澳元兑美元在0.7845触顶，此前空头回补使澳元从0.7775升至该水 准 * 在0.7850之前的卖单暂时使升势受限，因澳洲央行立场为宽松倾向 * 市场持续认为澳洲央行会进一步宽松，这可能抑制澳元升势 * 支撑位在0.7775，此水准为澳洲央行利率决议前跳空走高的起点 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 戴素萍 审校 杜明霞)