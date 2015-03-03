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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 12:13 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在0.7850前的卖单抑制升势

0400GMT
    
    * 澳元兑美元在0.7845触顶，此前空头回补使澳元从0.7775升至该水
准
    * 在0.7850之前的卖单暂时使升势受限，因澳洲央行立场为宽松倾向
    * 市场持续认为澳洲央行会进一步宽松，这可能抑制澳元升势
    * 支撑位在0.7775，此水准为澳洲央行利率决议前跳空走高的起点
    (完)
    
          
      
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 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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