中国汇市：人民币早盘徘徊于逾28个月新低，两会开幕之际汇率料维稳

* 人民币早盘续跌逾28月新低

* 中间价连续三天走贬至近四个月低点

* 美指攀升至11年新高提振美元多头

* 两会开幕之际汇率料维稳

路透北京3月3日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘继续在跌停板附近徘徊，并刷新逾28个月低点，中间价则连续第三日走贬至近四个月低位。交易员称，美元指数攀升至11年新高，提振人民币空头力量，但两会开幕在即令市场预期行情维稳。

交易员称，无论央行降息还是美指维持高位，离岸人民币的反应都相对更明显，虽然这也对在岸市场形成影响，但中间价贬幅有限，人民币市场价亦波动不大。

“最近的行情都这样，自营交易没法做，客盘就是平一下，...年后感觉spot市场已经停掉了。”一外资行交易员指出，现在就看美元指数的动向了。

北京时间12:18，人民币兑美元即期报6.2752元，上日收报6.2730元；盘中最低报6.2763，离跌停位6.2774仅11个点子；今日人民币兑美元中间价 为1543元，上日为6.1513元。

考虑到两会（全国人大和政协会议）将开幕，且中间价维稳姿态明显，除非美元指数出现回调，否则人民币汇率在跌停板附近窄幅徘徊的态势可能很难结束。

备受关注的两会将在本周在北京正式拉开大幕。中国人民政治协商会议第十二届全国委员会第三次会议将于今日下午开幕，全国人大会议亦将在周四（3月5日）开幕。

全球汇市，美元兑一篮子主要货币周二攀升至11年新高，因美债收益率(殖利率)上涨帮助美元走强。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4165/6.4215，上日尾盘为6.4135。

北京时间12:22，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 报在6.2833/55元，上一交易日尾盘报6.2899元。