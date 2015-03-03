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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 14:55 BJT

表格：瑞士第四季实质GDP较前季增长0.6%，高于预估的增长0.3%

路透苏黎世3月3日 - 瑞士联邦经济总局周三公布：
    
    * 瑞士第四季实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%，较上年同期
增长1.9%(预估分别为增长0.3%和增长1.7%)
    * 瑞士第三季实质GDP修正后与前值一致，较上年同期增长1.9%
    
    以下为GDP详细数据：
                          第四季        第三季
    较上季，实质(%)         0.6         0.7 (0.6)*
    较上年同期，实质(%)     1.9         1.9 (1.9)*
    
    * 括号内为前值。(完)
  
 (编译 李爽  审校 杜明霞)
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