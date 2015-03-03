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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 15:06 BJT

表格：德国1月实质零售销售较前月增长2.9%，较上年同期增长5.3%

路透柏林3月3日 - 德国联邦统计局周二公布，1月实质零售销售较前
月增长2.9%，较上年同期增长5.3%，路透预估分别为增长0.4%和2.7%。
    
    
    以下为数据细节(%):
     零售销售          15年1月    14年12月     14年1月
    月变动率(实质)       +2.9        +0.6        +2.5
    月变动率(名义)       +2.2        +0.5        +2.6
    年变动率(实质)       +5.3        +4.8        +0.9
    年变动率(名义)       +4.1        +4.3        +2.0
    
    注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 白云)
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