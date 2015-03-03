表格：德国1月实质零售销售较前月增长2.9%，较上年同期增长5.3%

中国新债：山东下周五发行561.7亿元一般及专项地方债，期限3-7年

路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41