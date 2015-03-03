表格：德国1月实质零售销售较前月增长2.9%，较上年同期增长5.3%

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
路透柏林3月3日 - 德国联邦统计局周二公布，1月实质零售销售较前 月增长2.9%，较上年同期增长5.3%，路透预估分别为增长0.4%和2.7%。 以下为数据细节(%): 零售销售 15年1月 14年12月 14年1月 月变动率(实质) +2.9 +0.6 +2.5 月变动率(名义) +2.2 +0.5 +2.6 年变动率(实质) +5.3 +4.8 +0.9 年变动率(名义) +4.1 +4.3 +2.0 注：联邦统计局称，月变动率经工作日和季节因素调整。(完) (编译 张若琪 审校 白云)
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41