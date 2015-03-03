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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 12:47 BJT

香港股市：恒生指数早盘持平，美股强劲表现抵消中国经济放缓忧虑

周一没有一笔通过沪港通卖空内地股票的交易，也部分反映出对中国经济过度悲观的风险。周一是投资者可以通过沪港通对上海414只A股进行担保卖空(Short Selling)的第一天 。(完)
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