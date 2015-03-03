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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 17:45 BJT

英国数据：2月建筑业PMI为60.1，意外跳升至四个月最高

“不过，部分建筑公司指出，大选结果的不确定性可能证明是暂时的障碍。”

调查显示，建筑业就业增长降至2013年12月以来最低水平。英国建筑业在经济中的比重略高于6%。

建筑业产出拖累了英国2014年第四季的国内生产总值(GDP)，不过分析师表示，他们预期该行业的疲弱是暂时性的。(完)

(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 李爽/白云/张若琪)
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