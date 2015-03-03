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货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 18:11 BJT

表格：欧元区1月PPI较上年同期下降3.4%，降幅大于市场预期

路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周二公布：
    
    * 欧元区1月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.9%，较上年同期下滑3.4%(路透调查预估分别下滑0.7%和
下滑3.0%)
    * 欧元区12月PPI确认为较前月下滑1.0%，较上年同期修正为下滑2.6%
    
    以下为具体数据(变动百分比,%):
    
    较上月变化
                   2014年  2014年  2014年  2014年  2014年  2015年
                     8月     9月    10月    11月     12月     1月
    全部产业        -0.2     0.2    -0.3    -0.3     -1.0    -0.9
    半成品          -0.1    -0.1    -0.1    -0.3     -0.5    -0.5
    能源            -0.8     1.0    -0.7    -0.8     -3.1    -3.2
    资本财           0.1     0.1     0.0     0.0      0.0     0.2
    耐用消费品       0.0     0.1     0.1     0.0      0.1     0.3
    非耐用消费品     0.0    -0.3    -0.5    -0.1     -0.1    -0.2
    
    较上年同期变化
                   2014年  2014年  2014年  2014年  2014年  2015年
                     8月     9月    10月     11月    12月     1月
    全部产业        -1.4    -1.4    -1.3     -1.5    -2.6    -3.4
    半成品          -0.6    -0.5    -0.4     -0.5    -1.0    -1.6
    能源            -5.0    -4.6    -4.1     -4.9    -8.3   -10.2
    资本财           0.4     0.6     0.6      0.6     0.6     0.7
    耐用消费品       1.0     1.0     1.1      1.1     1.2     1.0
    非耐用消费品     0.2    -0.2    -0.4     -0.4    -0.6    -1.1
  
 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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