表格：欧元区1月PPI较上年同期下降3.4%，降幅大于市场预期

希腊政经：IMF和欧洲金主称，需要更多时间才能达成希腊债务减免协议
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧盟统计局周二公布： * 欧元区1月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.9%，较上年同期下滑3.4%(路透调查预估分别下滑0.7%和 下滑3.0%) * 欧元区12月PPI确认为较前月下滑1.0%，较上年同期修正为下滑2.6% 以下为具体数据(变动百分比,%): 较上月变化 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2015年 8月 9月 10月 11月 12月 1月 全部产业 -0.2 0.2 -0.3 -0.3 -1.0 -0.9 半成品 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.5 -0.5 能源 -0.8 1.0 -0.7 -0.8 -3.1 -3.2 资本财 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 耐用消费品 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 非耐用消费品 0.0 -0.3 -0.5 -0.1 -0.1 -0.2 较上年同期变化 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2015年 8月 9月 10月 11月 12月 1月 全部产业 -1.4 -1.4 -1.3 -1.5 -2.6 -3.4 半成品 -0.6 -0.5 -0.4 -0.5 -1.0 -1.6 能源 -5.0 -4.6 -4.1 -4.9 -8.3 -10.2 资本财 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 耐用消费品 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.0 非耐用消费品 0.2 -0.2 -0.4 -0.4 -0.6 -1.1 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透意大利巴里5月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五称，IMF和欧元区政府借款人需要更多时间，才能就希腊债务减免达成协议，因欧元区的意图尚不十分明确。
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路透北京5月12日 - 中国山东省财政厅周五公告，将于下周五(19日)招标发行总额561. 72亿元人民币的一般及专项地方债，一般债期限三年、五年和七年，专项债期限为五年。该 批债首次出现各期限品种投标区间上限上浮幅度不同。 上述一般债为该省今年第二批，其中新增债券为232.40亿元，置换债券为155.35亿元； 专项债为该省今年第一批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级 为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 180.93 5月19日上午09:30-10:10 5月22日 5年 103.41