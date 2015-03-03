《全球汇市》美元受日本政府顾问言论打压，澳央行按兵不动助澳元大涨

除了美股周一刷新纪录高位外，一些人认为，隔夜喜忧参半的数据推动美债收益率上扬。

美国1月消费者支出为连续第二个月下滑，因家庭持续减少采购，宁可把汽油价格下滑所带来的意外之财大都予以储蓄。其他数据显示，2月工厂活动放缓，1月建筑支出则大幅下滑，更添第一季初经济成长温和的迹象。

“数据好坏不一，但通胀数据相对坚挺引起市场的注意。物价是否维持上升趋势仍有待观察。但如果数据继续显示物价至少已经触底，那么将支持夏季升息，”State Street外汇主管Bart Wakabayashi表示。

上周，美国多头起初因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席发表温和言论而感到失望，但数据显示美国核心通胀增幅超预期后，美元多头又鼓足勇气。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1198 1.1183 +0.13 -7.43 1.2097

美元/日圆 119.65 120.12 -0.39 -0.03 119.68

欧元/日圆 133.98 134.33 -0.26 -7.46 144.78

美元/瑞郎 0.9558 0.9578 -0.21 -3.85 0.9941

英镑/美元 1.5378 1.5362 +0.10 -1.25 1.5573

美元/加元 1.2510 1.2535 -0.20 +7.68 1.1618

澳元/美元 0.7827 0.7765 +0.80 -4.17 0.8168

新西兰元/美元 0.7543 0.7506 +0.49 -3.26 0.7797

澳元/日圆 93.650 93.270 +0.41 -4.19 97.750

新西兰元/日圆 90.250 90.160 +0.10 -3.28 93.310

英镑/日圆 184.00 184.53 -0.29 -1.28 186.38

澳元/新西兰元 1.0371 1.0334 +0.36 -0.94 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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