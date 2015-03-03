《全球汇市》美元受日本政府顾问言论打压，澳央行按兵不动助澳元大涨

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
除了美股周一刷新纪录高位外，一些人认为，隔夜喜忧参半的数据推动美债收益率上扬。
美国1月消费者支出为连续第二个月下滑，因家庭持续减少采购，宁可把汽油价格下滑所带来的意外之财大都予以储蓄。其他数据显示，2月工厂活动放缓，1月建筑支出则大幅下滑，更添第一季初经济成长温和的迹象。
“数据好坏不一，但通胀数据相对坚挺引起市场的注意。物价是否维持上升趋势仍有待观察。但如果数据继续显示物价至少已经触底，那么将支持夏季升息，”State Street外汇主管Bart Wakabayashi表示。
上周，美国多头起初因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席发表温和言论而感到失望，但数据显示美国核心通胀增幅超预期后，美元多头又鼓足勇气。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1198 1.1183 +0.13 -7.43 1.2097
美元/日圆 119.65 120.12 -0.39 -0.03 119.68
欧元/日圆 133.98 134.33 -0.26 -7.46 144.78
美元/瑞郎 0.9558 0.9578 -0.21 -3.85 0.9941
英镑/美元 1.5378 1.5362 +0.10 -1.25 1.5573
美元/加元 1.2510 1.2535 -0.20 +7.68 1.1618
澳元/美元 0.7827 0.7765 +0.80 -4.17 0.8168
新西兰元/美元 0.7543 0.7506 +0.49 -3.26 0.7797
澳元/日圆 93.650 93.270 +0.41 -4.19 97.750
新西兰元/日圆 90.250 90.160 +0.10 -3.28 93.310
英镑/日圆 184.00 184.53 -0.29 -1.28 186.38
澳元/新西兰元 1.0371 1.0334 +0.36 -0.94 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/王丽鑫/张若琪/戴素萍 审校 郑茵/白云/王兴亚)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9