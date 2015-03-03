路透基点：台湾华亚科技启动120亿台币五年期联贷--TRLPC

路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，牵头行 台湾银行与兆丰国际商业银行，已经为台湾上市电子公司华亚科技启动一 笔价值120亿台币(3.82亿美元)的五年期分期偿还定期贷款。 这笔贷款附有绿鞋选择权(额外增加贷款选择权)。 利率以三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为依据，与 借款方净利润率挂钩，具体如下： 如果借款方净利润率低于负10%，利率为加码150个基点。 如果借款方净利润率介于负10%与零之间，利率为加码135个基点。 如果借款方净利润率高于零，利率为加码115个基点。 受邀加入联贷的银行分为三个层级参贷：承贷12亿台币或以上获牵头 行头衔，前端费为30个基点；承贷8-11.9亿台币为副牵头行，18个基点费 ；承贷4-7.99亿台币，获6个基点费。 这笔定期贷款有10个基点的承诺费，以及1.5年的还款宽限期，分成 总共八次、每半年一次等值分期偿还。 银行回复截止日期为3月20日。 机器设备与土地为融资担保品，这笔贷款做为营运资金使用。 华亚科技上次是在2013年1月质借一笔100亿台币的三年期分期偿还贷 款。这笔贷款利率较一级市场商业票据利率加码140个基点，并随借款方 的净利率加码100-180个基点不等。 华亚科技为台湾最大记忆体晶片(存储器芯片)制造商之一，也是南亚 科技与美光(Micron Technology) 合资企业。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)