路透基点：台湾华亚科技启动120亿台币五年期联贷--TRLPC

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，牵头行 台湾银行与兆丰国际商业银行，已经为台湾上市电子公司华亚科技启动一 笔价值120亿台币(3.82亿美元)的五年期分期偿还定期贷款。 这笔贷款附有绿鞋选择权(额外增加贷款选择权)。 利率以三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为依据，与 借款方净利润率挂钩，具体如下： 如果借款方净利润率低于负10%，利率为加码150个基点。 如果借款方净利润率介于负10%与零之间，利率为加码135个基点。 如果借款方净利润率高于零，利率为加码115个基点。 受邀加入联贷的银行分为三个层级参贷：承贷12亿台币或以上获牵头 行头衔，前端费为30个基点；承贷8-11.9亿台币为副牵头行，18个基点费 ；承贷4-7.99亿台币，获6个基点费。 这笔定期贷款有10个基点的承诺费，以及1.5年的还款宽限期，分成 总共八次、每半年一次等值分期偿还。 银行回复截止日期为3月20日。 机器设备与土地为融资担保品，这笔贷款做为营运资金使用。 华亚科技上次是在2013年1月质借一笔100亿台币的三年期分期偿还贷 款。这笔贷款利率较一级市场商业票据利率加码140个基点，并随借款方 的净利率加码100-180个基点不等。 华亚科技为台湾最大记忆体晶片(存储器芯片)制造商之一，也是南亚 科技与美光(Micron Technology) 合资企业。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9