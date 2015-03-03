更新版 1-香港个股：瑞安建业出售资产料获逾40忆港元现金流，慎重考虑派息

(新增盈利预警内容及复牌股价表现)

路透香港3月3日 - 拟将主业重新放于建筑的瑞安建业 周二称，预期公司出售水泥和房地产资产的变现计划，今年内可为公司带来逾40亿港元净现金流；若有足够现金可动用，公司将慎重考虑向股东作出分派。

瑞安建业早上在联交所发布公告，宣布拟以现金代价约25.53亿港元，出售其于拉法基瑞安水泥的45%股权权予合营伙伴法国建筑材料商--拉法基（Lafarge） 后，股份暂停买卖，公司在中午发出另一份公告，预期去年净亏损将按年扩大逾50%。

不过受出售资产及可能分派消息带动，瑞安建业午盘复牌股价大涨，最多曾升9.5%至7.61港元。香港时间13:21升幅放缓至7.63%。

公司表示，公司于若干资产出售已取得良好进展，若该等已订约或正在积极洽谈的资产出售均能实现，预期公司本年内现金流入净额将超过40亿港元，将会主要用作减少借贷，若有足够现金可动用，将会慎重考虑向股东作出分派。

瑞安建业数年前已有淡出水泥业的计划，因当时公司拟转型内地房地产。但其后公司决定再将业务重点转回建筑业，除出售水泥资产外，公司亦将继续进行房地产资产变现计划。

公司的声明称，出售拉法基瑞安水泥将受拉法基与瑞士水泥商Holcim 成功完成合并的条件所规限。拉法基与Holcim的合并料于今年上半年完成。

拉法基瑞安水泥主要于中国西南地区从事水泥生产及分销业务，去年底其总年产量约3,200万吨水泥。该公司并持有四川双马水泥股份有限公司 约69.3%的权益。

完成后，拉法基将全资持有拉法基瑞安水泥。

瑞安建业预期，出售拉法基瑞安水泥权益将录得收益约1.03亿港元，公司拟将出售所得资金用以减少银行贷款并作一般营运资金用途。

此外，瑞安建业表示，导致去年亏损扩大的主要原因是公司在成都住宅单位的销售价格因市场不景气而下降，并导致公司在一物业合营公司录得减值亏损。此外，去年公司出售部份物业项目产生税项及费用，以及因人民币贬值而录得汇兑亏损。（完）

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