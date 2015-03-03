《中国新债预测》10年续发国债收益率均值3.40%，定位接近二级市场

* 招标品种: 财政部10年期续发国债

* 招标金额: 200亿元人民币

* 招标时间: 周三(4日)9:30-10:30

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间: 3.35%-3.45%

* 预测均值: 3.40%(按各家机构预测值平均)

路透上海3月3日 - 中国财政部周三将续招标发行10年期固息国债。路透调查显示，降息后机构多选择逢利好兑现获利，且资金面偏紧，现券收益率不降反升，不过今日午后资金转好，现券也明显回稳，明日新债定位料接近二级市场，预测均值在3.40%。

市场人士并指出，午后有关于央行再度定向放水的市场传言，若资金面持续转好，并带动债市回暖，不排除催热明日新债需求，并拉低定位。

“个人觉得3.40附近或以下吧，今天(上午收益率上行)有点太快了，下午回来一些，”上海一银行交易员称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.3883%。是次增发债的标的券140029最新报价收益率 在3.43%/3.36%。

明日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至3月9日进行分销，3月11日起与之前发行的同期国债合并上市交易。